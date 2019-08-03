DA PUMP台灣夜店被誤認⋯老么慌張！　預告「震動舞」再爆紅

記者吳睿慈／台北報導

日本團體DA PUMP成軍20餘年，出道以來曾歷經成員接續退團，僅剩團長ISSA獨撐，經過多次成員交替後，他們2018年再度靠著洗腦神曲《U.S.A.》翻紅，3日參加「超犀利趴10」演出，7人抽空在後台受訪，唱片公司送上富有台灣特色的菜籃與藍白拖，7人震驚連連直呼「第一次拿到這樣的禮物，覺得很驚訝也謝謝大家。」親切地以台語向媒體打招呼。

▲DA PUMP首度在台灣開唱。（圖／記者李毓康攝）



DA PUMP雖是首度來台開唱，但其中5位成員私下來過台灣玩，KIMI爆料，他曾與DAICHI來台體驗夜市生活，有人將DAICHI誤認為是日本演員上前搭訕，性格開朗的DAICHI連忙賠笑表示「這不是我」，令他留下難忘的訪台之旅。團長ISSA也曾在跨年來台灣看煙火，KENZO則是曾經在台參加舞蹈大賽。

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▲▼DA PUMP來台收道地禮物。（圖／記者李毓康攝）



身為「超犀利趴10」拼盤打頭陣團體，團長ISSA說：「我們是第一組的演出團體，一出場就覺得台灣歌迷很熱情，很感動，謝謝大家知道DA PUMP。」歌曲《U.S.A.》翻紅，他也講述心情感想：「沒想到這首歌會爆紅，真的很開心，貫徹我們一路走來的信念，能有這樣的成果真是太好了。」

▲DA PUMP私下曾經來台灣。（圖／記者李毓康攝）



DA PUMP預告即將堆出第二波洗腦神曲《P.A.R.T.Y.～Universe Festival～》，現場示範「震動」舞蹈，7人臉上做足興奮表情，隨著背景音樂跳舞，為訪問帶來笑聲，離去前，他們也不忘宣傳新歌《P.A.R.T.Y.～Universe Festival～》，希望有機會能來台灣舉辦專場演唱會。