脫掉古裝…機場「掉半球」登熱搜　《甄嬛》寧貴人：有啥可開心的？

記者傅家妤／綜合報導

大陸藝人熱依扎有「小張柏芝」之稱，日前她以超低胸火辣穿搭現身機場，照片曝光後瞬間在網路上掀起一番熱議，甚至還登上了微博熱搜排行榜，足見大家對她的性感裝扮的關注度有多高，不過她對此似乎並不以為意，3日在微博發文：「對一個演員來說有什麼可開心的呢？」

▲熱依扎現身上海機場性感打扮登熱搜。（圖／CFP）

熱依扎2011年因演出《後宮甄嬛傳》的「寧貴人」走紅，，雖然曾演出過不少影劇作品，但出道至今鮮少參加綜藝節目，一直專注於演戲，近來憑藉著熱播夯劇《長安十二時辰》中「檀棋」一角，知名度再度攀升，一舉一動備受關注。

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▲熱依扎近來憑藉著《長安十二時辰》中的「檀棋」一角人氣再度攀升。。（圖／翻攝自微博／熱依扎）

有別於平常在古裝劇中的保守打扮，熱依扎日前現身上海機場，身穿鵝黃色細肩帶背心，上半身超低胸設計，讓胸前半球呼之欲出，超深事業線也一覽無遺，難得小秀性感隨即登上微博熱搜。

▲熱依扎身材非常好。（圖／CFP）

對此，熱依扎3日凌晨在微博發文回應：「如果不是因為演技才走到熱搜，對一個演員來說，又（有）什麼可開心的呢？」她還透露在發文前，曾遭到友人以「會影響事業」為由阻止，但她最後還是選擇寫下了這段話，「我隨時可以離開這個行業。我除了熱愛演戲，根本不會在意任何。」

▲登上熱搜當天，熱依扎以圖回應。（圖／翻攝自微博／熱依扎）

不少粉絲看了以後也紛紛表示贊同，「姐姐自信的樣子最美啦，不管他們，我們酷我們的」、「姐姐真的好霸氣，讚」、「人生有很多面，做自己，自己的感受才重要！」但也有部分粉絲認為她太直率：「個人認為妳最大的優點也是最大的缺點就是：不裝…。」熱依扎隨即在底下回應：「愛誰誰，管呢！」

▲熱依扎登熱搜隔天再度發文。（圖／翻攝自微博／熱依扎）

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