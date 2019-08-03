ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

嚴藝文「賠光積蓄」堅持拍《俗女》：現在不做以後也沒機會了

記者李欣容／台北報導

嚴藝文初次執導戲劇作品《俗女養成記》找來北藝大學妹謝盈萱主演，透露當初在籌備時第一個就想到謝盈萱，開玩笑喊，若能瘦下來，也想自己來演，而謝盈萱也說，是嚴藝文看到她瘋癲的一面。嚴藝文開拍前就知道「穩賠」，靠著一股衝勁完成拍攝，好在演藝圈好友們相挺，三兩下就號召到一票大咖演出。

▲▼俗女養成記 陳嘉玲(謝盈萱飾演)長期忍受長官的壓力與工作要求 。（圖／華視提供）

▲謝盈萱劇中長期忍受長官的壓力與工作要求 。（圖／華視提供）

首度擔任導演的嚴藝文表示，當初籌拍《俗女養成記》第一時間就想到自己北藝大的學妹謝盈萱，「除了謝盈萱，我還真的想不到還有誰能演陳嘉玲這個角色。」但她也開玩笑說，「如果我瘦下來，我也想自己來演！」

請繼續往下閱讀...

為了拍攝《俗女》，嚴藝文投入非常多資源，「其實我從開拍前就知道一定是會賠錢的，差不多把我前幾年演戲賺的積蓄賠光，但我這時候不做，可能以後也沒有機會做了。」

▲▼俗女養成記 陳嘉玲(謝盈萱飾演)長期忍受長官的壓力與工作要求 。（圖／華視提供）

▲嚴藝文找來鄧安寧（左1）、徐譽庭（左2）特別客串。（圖／華視提供）

十分有人緣她，不僅獲得謝盈萱、溫昇豪、藍葦華、楊麗音、陳竹昇、吳慷仁、于子育等大咖參與演出，甚至是導演鄧安寧、編劇徐譽庭、導演葉天倫都來力挺客串。

▲▼俗女養成記 陳嘉玲(謝盈萱飾演)長期忍受長官的壓力與工作要求 。（圖／華視提供）

▲謝盈萱是嚴藝文的女主角第一人選。（圖／華視提供）

知名樂團旺福小民也為戲打造主題曲《一人一半》，當初嚴藝文覺得旺福的歌很幽默，很符合劇的風格，在完全不熟小民的狀況下，私訊傳影片、劇本大綱給他詢問合作機會，沒想到小民過沒多久就傳了曲子給她，讓她超感動。《俗女養成記》8月4日起每週日晚間9點半於華視主頻連播2集。

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

推薦閱讀

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

潔哥婚紗領口太低！　一彎腰「D球滿到快掉出來」…網暴動：猛料欸

潔哥婚紗領口太低！　一彎腰「D球滿到快掉出來」…網暴動：猛料欸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

俗女養成記, 謝盈萱, 嚴藝文

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 嚴藝文「賠光積蓄」堅持拍《俗女》：現在不做以後也沒機會了
  2. 笑笑含淚「真的做不下去了」提解散！　小玉崩潰下跪爆哭：我對不起妳
  3. 李國毅自認有「怪咖」特質　和唐綺陽互加Line接受提點
  4. 全民抓烏龜！鄭可強環島街頭開唱「找回表演的本心」
  5. 直擊／w-inds.組曲回憶殺！親口宣布「12月來台開演唱會」
  6. 不是花瓶！瑪格羅比演真人版《芭比》　一席話證明「她是最佳人選」
  7. 陳志朋：我早就紅了！　揭「消失演藝圈2年」真實動向
  8. 郎朗讓混血妻獨自揹行李…人品挨轟！　3天後陪妻吃火鍋「貼心撈菜」
  9. 「我真的很不爽！」　熱狗首登犀利趴突爆粗口
  10. 87年來最渣泰皇才剛娶正宮　3個月後「打破一夫一妻制」納小三當貴妃　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366