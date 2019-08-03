嚴藝文「賠光積蓄」堅持拍《俗女》：現在不做以後也沒機會了

記者李欣容／台北報導

嚴藝文初次執導戲劇作品《俗女養成記》找來北藝大學妹謝盈萱主演，透露當初在籌備時第一個就想到謝盈萱，開玩笑喊，若能瘦下來，也想自己來演，而謝盈萱也說，是嚴藝文看到她瘋癲的一面。嚴藝文開拍前就知道「穩賠」，靠著一股衝勁完成拍攝，好在演藝圈好友們相挺，三兩下就號召到一票大咖演出。

▲謝盈萱劇中長期忍受長官的壓力與工作要求 。（圖／華視提供）

首度擔任導演的嚴藝文表示，當初籌拍《俗女養成記》第一時間就想到自己北藝大的學妹謝盈萱，「除了謝盈萱，我還真的想不到還有誰能演陳嘉玲這個角色。」但她也開玩笑說，「如果我瘦下來，我也想自己來演！」

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為了拍攝《俗女》，嚴藝文投入非常多資源，「其實我從開拍前就知道一定是會賠錢的，差不多把我前幾年演戲賺的積蓄賠光，但我這時候不做，可能以後也沒有機會做了。」

▲嚴藝文找來鄧安寧（左1）、徐譽庭（左2）特別客串。（圖／華視提供）

十分有人緣她，不僅獲得謝盈萱、溫昇豪、藍葦華、楊麗音、陳竹昇、吳慷仁、于子育等大咖參與演出，甚至是導演鄧安寧、編劇徐譽庭、導演葉天倫都來力挺客串。

▲謝盈萱是嚴藝文的女主角第一人選。（圖／華視提供）



知名樂團旺福小民也為戲打造主題曲《一人一半》，當初嚴藝文覺得旺福的歌很幽默，很符合劇的風格，在完全不熟小民的狀況下，私訊傳影片、劇本大綱給他詢問合作機會，沒想到小民過沒多久就傳了曲子給她，讓她超感動。《俗女養成記》8月4日起每週日晚間9點半於華視主頻連播2集。