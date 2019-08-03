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天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

記者潘慧中／綜合報導

2019年已經過一半了，你／妳今年工作運還順利嗎？是否有升官機會？星座專家唐綺陽在《女人我最大》解密下半年的工作運，雙魚座有可能遇到貴人找上門，天蠍座卻有可能遭遇「衰7年」的窘況。

第3名（有2個星座）

金牛座：有升官運，但又很詭異，「比方說主管突然變屬下，可能會讓你們身處很尷尬的處境，而且好壞差很多，忽然間好起來，你們會覺得不踏實、也不見得很喜歡。」唐綺陽建議喜愛穩定的你／妳，如果遇到類似突如其來的機會時，不妨好好把握，「這其實是好運。」

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

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▲金牛座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

天秤座：吉星目前在你／妳們的人際關係宮位，無論是人脈或合作都會傳來好消息，但切記「整合好內部問題」，比方說上戰場的同時，公司勢必做為後盾給予支援，「但這公司的內部可能是比較有問題的，所以你要花一半時間處理內部問題。」處理得宜，運勢就會旺，處理不好就可能會把自己拖下水。

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲天秤座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

第2名（有2個星座）

射手座：木星默默輔助你／妳衝刺或轉型，「而且是轉到你自己要的型」，下半年會找到自己的路，也比較能獨立自主，工作運勢有機會讓人刮目相看。

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲射手座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

巨蟹座：有機會出現「夢幻等級」的貴人，雖然下半年容易聽到一些負面評論，但唐綺陽建議別看別在意。

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲巨蟹座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

第1名（有2個星座）

牡羊座：貴人運很強，你／妳應該要帶著一顆冒險的心，放手執行一些偏理想的事情，如果有機會的話，可以考慮往海外發展，假使想進修或考證照，建議趁下半年喔，「8月中是第一波，可能會有很特別的邀請，尤其10月以後，你的感覺就會非常非常明顯。」

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲牡羊座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

雙魚座：你／妳會發生因禍得福的戲劇性轉折，意外開啟工作的另一個可能性，如果覺得現在不夠順遂，不妨試著放手，機會可能就來了！而且木星會在你／妳的貴人宮位衝刺，「所以一定會有貴人來找你！」

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲雙魚座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

運勢平平

獅子座：目前面臨轉型期，天王星現在正位於你／妳的形象宮位，「所以你要有一個新形象出來、去創造新形象，因為這對你來說很重要！」因此，若有人建議你們嘗試從未做過的事情時，可以考慮踏出舒適圈，如果對工作剛好產生厭煩感，「那就是你的轉變時間到了！」危機就是轉機。

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲獅子座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

雙子座、魔羯座：工作運的好壞與否和自身個性有關，也和整體局勢息息相關，在很夯或快被淘汰的行業工作，運勢會出現明顯差別，這2個星座的工作運偏向浮動狀態。

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲雙子座和魔羯座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

倒數第3名

處女座：不是沒有工作，而是覺得工作實在太煩了，比方說接到一個案子，本來以為1個禮拜內能完成，最後卻要花上3個月，所以你／妳很容易出現「有完沒完」的感覺，還會遇到非常多瑣事，可能家人身體有狀況，讓你們有蠟燭兩頭燒的感覺。

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲處女座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

倒數第2名

天蠍座：人緣決定你／妳下半年工作運的好壞，如果是必須和人接觸的工作，容易遇到很怪的人，讓你們備感困擾，「因為在處理人際關係上，不是很熟的人或是要跟很多奇怪的機會合作，可能對天蠍是一個不小的壓力。」被問到還要衰多久時，唐綺陽表示：「如果是這顆天王星的話要7年喔！」但也毋須擔心，如果你／妳的職業是導遊、老師、主持人、演講者或作家，這些人的運勢都非常好。

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲天蠍座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

倒數第1名

水瓶座：有時候已經不是工作的問題，而是你／妳的心需要靜下來思考人生問題，「所以可能做出很出乎大家意料的決定，譬如說放著一個好好的工作，忽然就辭掉了，更想要去追求的可能是心靈的平靜。」唐綺陽也提醒水瓶吃虧就是占便宜，「先付出最後一定會有收穫，所以別計較太多，也別先去問得失。」

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲水瓶座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

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