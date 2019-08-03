謝震武主持20年零請假　「帶病錄影」收工秒奔醫院

記者許逸群／台北報導

謝震武今（3日）受邀出席品牌活動，他人氣不俗，不僅年輕人，還有許多婆媽圍觀捧場，他也大方地回饋讓廠商送禮。大選將至，謝震武難得出席較輕鬆的公開活動，坦言這些日子特別忙，不過這麼多年來，即便只有周六給自己休息時間，但他從不喊累，20年來甚至不曾「請假」過。

▲謝震武多年來的敬業態度從未改變過。（圖／記者李毓康攝）

謝震武身兼律師與主持人身份，他在約20年前進入電視圈接觸主持，每天不僅有事務所與錄影的工作，更不時有廣告或代言行程，每周僅有星期六是休息時間，不過，他今天也依然在工作。他笑說，「我超喜歡禮拜六，從眼睛一睜開，就覺得今天的太陽長不一樣。」他沒喊過累，而是換個角度看待，「至少還有一個禮拜六啊！」他又說，每年還有約1周的年假，可說是他的小確幸。

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▲謝震武今出席活動擔任一日店長。（圖／記者許逸群攝）

謝震武主持節目多來未曾請假，也體會過腎上腺素的奧妙。他透露，某次錄影前狂流鼻水，而且聲音沙啞幾乎說不出話。當攝影機一對向他，他所有「症狀」立刻消失，弔詭的是，節目一錄影對著鏡頭說再見後，鼻水又瞬間流出。還有次，他帶著重感冒主持節目，但他選擇硬撐錄影，收工後立刻就醫。為何沒想過請假？他沒多想就說：「那節目怎麼辦？」態度令人敬佩。