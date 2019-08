記者陳芊秀/綜合報導

歌手周興哲3日曬出12歲的青澀照,先起熱烈迴響。他當時穿上西裝制服,對著鏡頭完成自拍,稚嫩臉蛋更掀起粉絲指認,「好像林俊傑!」

▲周興哲曬12歲制服照,意外撞臉林俊傑。(圖/翻攝自IG/周興哲、林俊傑)

周興哲穿上制服西裝,內搭白襯衫打好領帶,站在門口擺出稍息姿勢,面對鏡頭露出淺淺微笑。他小臉戴著眼鏡,12歲已經有高挑身材,分享舊照片時回憶:「我記得當時第一次穿上西裝就跟自己說"I'm a man now",而且這張照片是我自己set timer 拍的,oh the good old days!Just sharing some memories with you guys。」

▲周興哲回憶12歲穿上西裝制服,拍下自己青澀模樣。(圖/翻攝自IG/周興哲)

▲周興哲12歲戴眼鏡的模樣,被網友認為激似林俊傑。(圖/翻攝自IG/周興哲、林俊傑)

網友難得看到周興哲分享12歲制服照,更驚呼「好像林俊傑」、「這張拍得有點像JJ!」由於最近變臉App流行中,眾人見到偶像分享童年照,笑讚「以為是小朋友濾鏡」、「歌好聽又長這麼可愛的人真不多」、「男大18變,周也是潛力股。」