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畢書盡「解扣子」首唱犀利趴　突然道歉：其實我有蠻多失誤！

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡（Bii）在去年攻下南北雙蛋，今年首度參加超犀利趴，他開心地說：「犀利趴在我心中是很有態度跟與眾不同的音樂party，跟平常在唱的商演或個人演唱會都不一樣，可以唱很多想唱的歌。」不過他也因太過開心，唱到《逆時光的浪》時，走下延伸舞台卻忘了走回來，讓他不好意思的說：「我忘記走回主舞台了，請大家等我一下。」

▲▼超犀利趴10,Bii畢書盡。（圖／記者李毓康攝）

▲▼畢書盡首次參戰犀利趴。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼超犀利趴10,Bii畢書盡。（圖／記者李毓康攝）

他今天以一襲充滿夏天風味的淺藍色系長襯衫帥氣登場，還開了好幾顆鈕扣，可見他襯衫內並沒有穿，性感指數破表。他不僅自彈自唱喜愛的藝人John Mayer、韓國樂團hyukoh的歌曲，包括《free fallin》、《Comes And Goes》，他表示他們的歌曲陪他度過開心與不開心的時刻，所以希望藉由超犀利趴的舞台帶給大家有別於平常的表演，Bii還跳下舞台和粉絲擊掌，讓歌迷都驚喜不已。

同時他精選歌單，選唱新專輯中的新歌《我比從前想你了》、《除不盡的悲傷》、《If You Catch Me When I Fall》，透過Bii的歌聲傳遞溫暖又堅定的力量。不過他在演出尾聲卻自我坦承：「今天其實有蠻多失誤的，當然因為是第一次，第二年開始我會再更好一點。」

▲▼超犀利趴10,Bii畢書盡。（圖／記者李毓康攝）

▲▼畢書盡自彈自唱。（圖／記者李毓康攝）

▲▼超犀利趴10,Bii畢書盡。（圖／記者李毓康攝）

對此，經紀人則表示，其實是一些小地方，像是唱錯歌詞、忘記導演說的走位，不過Bii今天幾乎都是自彈自唱演出，還要滿場跑，已經相當辛苦又努力。

▲▼超犀利趴10,Bii畢書盡。（圖／記者李毓康攝）

▲▼超犀利趴10,Bii畢書盡。（圖／記者李毓康攝）

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畢書盡, 超犀利趴, 相信音樂新聞

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