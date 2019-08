畢書盡「解扣子」首唱犀利趴　突然道歉：其實我有蠻多失誤！

記者蔡琛儀/台北報導

畢書盡(Bii)在去年攻下南北雙蛋,今年首度參加超犀利趴,他開心地說:「犀利趴在我心中是很有態度跟與眾不同的音樂party,跟平常在唱的商演或個人演唱會都不一樣,可以唱很多想唱的歌。」不過他也因太過開心,唱到《逆時光的浪》時,走下延伸舞台卻忘了走回來,讓他不好意思的說:「我忘記走回主舞台了,請大家等我一下。」

▲▼畢書盡首次參戰犀利趴。(圖/記者李毓康攝)

他今天以一襲充滿夏天風味的淺藍色系長襯衫帥氣登場,還開了好幾顆鈕扣,可見他襯衫內並沒有穿,性感指數破表。他不僅自彈自唱喜愛的藝人John Mayer、韓國樂團hyukoh的歌曲,包括《free fallin》、《Comes And Goes》,他表示他們的歌曲陪他度過開心與不開心的時刻,所以希望藉由超犀利趴的舞台帶給大家有別於平常的表演,Bii還跳下舞台和粉絲擊掌,讓歌迷都驚喜不已。

同時他精選歌單,選唱新專輯中的新歌《我比從前想你了》、《除不盡的悲傷》、《If You Catch Me When I Fall》,透過Bii的歌聲傳遞溫暖又堅定的力量。不過他在演出尾聲卻自我坦承:「今天其實有蠻多失誤的,當然因為是第一次,第二年開始我會再更好一點。」

▲▼畢書盡自彈自唱。(圖/記者李毓康攝)

對此,經紀人則表示,其實是一些小地方,像是唱錯歌詞、忘記導演說的走位,不過Bii今天幾乎都是自彈自唱演出,還要滿場跑,已經相當辛苦又努力。