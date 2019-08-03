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香港三大女神合體…51歲邱淑貞曝光！　網驚：依然是少女呀

記者鄭又菡／綜合報導

香港女星吳君如2日慶祝54歲生日，特地舉辦一場慶生會，邀請7、8月生日的好友們一同參加，也意外讓80年代的香港三大女神同框。其中香港性感女神邱淑貞的美貌，令網友驚呼。

曾華倩在IG上分享當天慶生會的照片，還開心寫下，「Happy Birthday my dearest 契媽！昨晚的生日Party，非常開心和感動，妳為7月和8月份生日的朋友，每人都準備了一個生日蛋糕，很窩心呢！和碰見很多認識超過30年的同行朋友，難得一聚。今天是妳的正日8/2生日，再次祝福妳永遠幸福快樂，身體健康，一切順利，開開心心每一天！最重要是繼續美麗搞笑下去，帶給我們娛樂呀！」

▲吳君如、邱淑貞、曾華倩。（圖／翻攝自曾華倩IG）

▲曾華倩與邱淑貞為吳君如慶生，三大凍齡女神美貌令網友驚呼。（圖／翻攝自曾華倩IG）

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照片中邱淑貞身穿白色條紋襯衫及一頭烏黑長髮，看起來十分清新；吳君如則一如往常的俏麗短髮配上一件碎花連身長裙，讓人看不出已經54歲；而曾華倩一身亮麗的金銀外套及迷你短裙，露出修長美腿。三人搭著肩膀，面對鏡頭露出燦爛笑容，友誼看起來相當不錯，據悉，三人還互相擔任彼此兒女的乾媽。

隨後，曾華倩又分享一張3人的合照，並留言，「我們都是來自八十年代的女神呀！自誇一下吧！不好意思，保養得不錯吧，無添加！」

照片一出，網友紛紛留言驚呼，「51歲了，怎麼少女味還是那麼重」、「都不會老的嗎」、「是凍齡美女啊，根本不像已經當媽了」、「我的年代女神代表人物！」

▲吳君如、邱淑貞、曾華倩。（圖／翻攝自曾華倩IG）

▲吳君如、邱淑貞、曾華倩。（圖／翻攝自曾華倩IG）

▲曾華倩與邱淑貞為吳君如慶生。（圖／翻攝自曾華倩IG）

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吳君如, 邱淑貞, 曾華倩

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