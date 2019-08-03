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基努李維漫威「月光騎士」形象曝光！粉絲激推：毫無違和

▲▼粉絲敲碗基努李維演出漫威「月光騎士」。（圖／美聯社／翻攝自IG／bosslogic）

▲粉絲敲碗基努李維演出漫威「月光騎士」。（圖／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

好萊塢最暖大叔基努李維（Keanu Reeves）一直以來都被漫威視為最想網羅的演員之一，有粉絲將他與漫威角色「月光騎士」（Moon Knight）結合，「fan art」獲得不少人激推，希望能夠成真！

「月光騎士」一角由Doug Moench創作，與Don Perlin作畫，首次登場於1975年漫威漫畫《狼人夜》（Werewolf by Night）第32期，做為主角敵人因為大受歡迎，而在1976年的《驚奇焦點》（Marvel Spotlight）第28與第29期獲得獨立故事。

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漫威宇宙第四階段，包含《月光下的藍色男孩》、《幸福綠皮書》馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）都打入漫威市場，主演重啟版《刀鋒戰士》（Blade）令粉絲期待萬分，然而《月光騎士》還不在此計畫內，使粉絲頻頻敲碗，著名藝術家BossLogic就先行在IG上創作基努李維演出「月光騎士」的模樣，毫無違和感，連外媒都驚豔。

事實上迪士尼一直都相當欣賞基努李維，包含邀請他為《玩具總動員4》配音「卡蹦公爵」（Duke Caboom），漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）動作頻頻，試圖要讓基努李維加入漫威也早已不是個秘密。之前基努李維曾有望演出《驚奇隊長》的「楊羅格」一角，但因時間檔期衝突而取消安排，後來又傳他將演出《永恆族》，但消息在聖地牙哥動漫展（SDCC）上間接被否認。

外媒認為由基努李維演出「月光騎士」有其意義，他在《捍衛任務》飾演「殺神」成為經典，打鬥肉搏都難不倒他，再飾演一名傭兵出身的英雄相當符合他的特性，而且「月光騎士」也有復仇情節，與「殺神」形象不謀而合。

隨著漫威第五階段發展中，「死侍」等角色也會回歸，「月光騎士」若發展成R級角色也不是問題。

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