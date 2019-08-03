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「雨神」蕭敬騰再創新紀錄！　才開始「這件事」就狂下大雨…網呼：太扯了

記者古靜兒／綜合報導

前「省話一哥」蕭敬騰在演藝圈有著名的「雨神」封號，因工作飛往世界各地的他，經常出現到當地開口唱就會降雨的神奇現象。熱愛籃球的他參與大陸籃球真人秀《超級企鵝聯盟》，在最新一集節目裡，帶頭領唱經典名曲《朋友》，拿起麥克風唱的第一句就出現飄雨，令在場眾人大呼不可思議。

▲蕭敬騰有「雨神」封號，經常開口唱就下雨。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰-獅子LION）

▲蕭敬騰有「雨神」封號，經常開口唱就下雨。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰-獅子LION）

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蕭敬騰曾在《超級企鵝聯盟》中說道，他生命中最重要且最幸福的事情，就是籃球與音樂。在7月30日播出的最新一集，節目嘉賓聚集在泳池旁開趴，蕭敬騰在主持人李晨的引導下，帶領眾人感動開唱周華健的《朋友》，殊不知才剛拿起麥克風，開口唱第一句後天空就開始下雨，令現場藝人大呼超扯，節目組也配上字幕告訴觀眾，這真的不是節目特效。

▲蕭敬騰有「雨神」封號，經常開口唱就下雨。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰-獅子LION）

▲蕭敬騰才唱第一句就開始下雨，眾人直呼不可思議。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰-獅子LION）

蕭敬騰「雨神」封號不可小覷，之前甚至還被大陸氣象局的官方微博關注，雖然已被該局澄清純粹是喜歡老蕭本人才關注，但新聞一出也被網友笑說根本是官方認證的測雨機。如今在節目中一開金嗓就下雨，蕭敬騰本人也在微博轉發該節目片段，還配上自嘲的文字：「你信嗎？反正我自己是信了。」引起網友留言：「你說的，我們都信」、「上天被你的歌聲感動了」、「一個不斷創造奇跡的男人。」

▲蕭敬騰有「雨神」封號，經常開口唱就下雨。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰-獅子LION）

▲蕭敬騰在微博上轉發該節目片段。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰-獅子LION）

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