郭雪芙「衝破理智線」激吻開船劉以豪　八成女生一面倒支持：先睡再說

記者林奕如／台北報導

郭雪芙在《我們不能是朋友》飾演周惟惟，身旁有交往3年未婚夫，但面對霸氣褚克桓（劉以豪 飾）追求，一步一步淪陷，最新一集，她甚至忘記婚禮，和褚克桓忘情激吻滾床，但最後被鈴聲破壞，網友狂轟周惟惟到底要選誰，黑特角色真的很煩，她笑回：「你不懂啦！」

▲郭雪芙《不能是朋友》飾演周惟惟。（圖／記者林敬旻攝）

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郭雪芙今出席日系知名藥妝品牌活動，美露性感鎖骨，一登場就被大家狂稱呼「周惟惟」。《不能是朋友》熱播，最新劇情上演她和劉以豪激情床戲，她透露一開始很崩潰到底要如何拍，「導演就說『你就這樣啊，就是轉過去、趴上去、脫啊』，我們聽他的指導，就是要…衝破理智線，其實那角色狀態就是沒有理智，就是享受這個時刻。」

▲郭雪芙劇中周旋劉以豪、孫其君之間。（圖／記者林敬旻攝）

她劇中周旋劉以豪和孫其君2男之間，引發大家討論到底要選誰，她扮演周惟惟角色，慎重回應：「她其實心中有很多想法，妳有一個穩定、論及婚嫁對象，怎麼可能突然出現可口的菜妳就去，也不能保證這男生到底是怎樣心態，但觀眾就覺得這男人很愛妳。」

▲郭雪芙笑談八成女生都一面倒選褚克桓。（圖／記者林敬旻攝）



「八成的女生都一面倒，要選褚克桓，直接建議『先睡再說，幹嘛還不睡』。我朋友看完第9集床戲，跟我說只有兩個字失望。」郭雪芙笑分享許多網友、朋友私訊建議。該劇還有3集要結局，她不劇透說出自己看完結局想法，「女孩子還是要愛自己，找到自己真正想要是什麼，在感情中，會依附另一半，沒有另一半妳會措手不及，代表好好想想開始自己生活。」