ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

未婚夫把房子偷增貸3千萬！郭雪芙不知情氣炸「反被嗆」…PTT狂轟黑特

記者林奕如／台北報導

《我們不能是朋友》熱播，最新一集，郭雪芙（飾演周惟惟）到上海找黎皓一（孫其君 飾），意外發現房貸增資3000萬，加上看見未婚夫摟女上司，讓她哭腫雙眼。郭雪芙受訪也直呼，男生有這舉動很可怕，「在女友不知情情況下，這是很不尊重行為。」

▲《不能是朋友》黎皓一在女友不知情狀況下增貸3千萬 。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼《不能是朋友》劇情讓網友熱論。（圖／翻攝愛奇藝）

請繼續往下閱讀...

▲《不能是朋友》黎皓一在女友不知情狀況下增貸3千萬 。（圖／翻攝愛奇藝）

郭雪芙飾演待嫁新娘周惟惟，但其實和未婚夫黎皓一（孫其君 飾）有溝通問題，面對霸氣褚克桓（劉以豪 飾）追求，她一步一步淪陷，每集都引爆討論點。最新一集，未婚夫在她不知情狀況下增貸，並且提出理論是要讓她過好日子，她氣到飆淚：「不要當那種，什麼事情不知道，所有人生受你擺佈的白痴。」」

▲郭雪芙出席 Chocola BB微美學手作坊開幕記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭雪芙分析周惟惟為何氣劇中未婚夫黎皓一。（圖／記者林敬旻攝）

周惟惟哭紅雙眼，拔下婚戒分手，這一幕也造成PTT熱論，郭雪芙也認真分析說：「這是周惟惟從以前到現在對未婚夫的累積，加上她來上海見未婚夫，從頭到尾都沒有感覺未婚夫對她重視，又看到未婚夫摟女上司，引爆所有問題點。」她也說，那場戲她很用心思考，也跟導演討論很久，到底周惟惟氣的點是什麼。

▲郭雪芙出席 Chocola BB微美學手作坊開幕記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭雪芙《不能是朋友》飾演周惟惟。（圖／記者林敬旻攝）

這一劇情也引起許多網友討論，不少人大罵黎皓一太誇張，「321（黎皓一暱稱）必須得噓」、「惟惟真的被賣了」、「真實到想笑，現實就是有這種人」，不過另一派人也覺得周惟惟沒有資格說分手，「笑死人妳還親別的男人勒」、「惟惟指責321跟麥子（上司），那她跟褚克桓是怎樣」，PTT討論熱烈。

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

推薦閱讀

林思宇省錢「150元過一天」只吃一餐！錄影完拿剩便當回家

林思宇省錢「150元過一天」只吃一餐！錄影完拿剩便當回家

19歲蘇友謙揮霍度日「上億元全蒸發」　吸毒又負債千萬：朋友全跑光

19歲蘇友謙揮霍度日「上億元全蒸發」　吸毒又負債千萬：朋友全跑光

藍莓CP太虐心！王瞳崩潰痛哭飆收視　在馬俊麟手心寫「啞」字

藍莓CP太虐心！王瞳崩潰痛哭飆收視　在馬俊麟手心寫「啞」字

專訪／邢菲《班長殿下》合作《微微一笑》的他：帶來好的刺激！

專訪／邢菲《班長殿下》合作《微微一笑》的他：帶來好的刺激！

梧桐妹遭酸民轟5天關微博！修杰楷力挺她「保護自己」：很棒啊

梧桐妹遭酸民轟5天關微博！修杰楷力挺她「保護自己」：很棒啊

劉以豪超慾眼神開撩郭雪芙！《不能是朋友》飆破千萬創紀錄

劉以豪超慾眼神開撩郭雪芙！《不能是朋友》飆破千萬創紀錄

郭雪芙「衝破理智線」激吻開船劉以豪　八成女生一面倒支持：先睡再說

郭雪芙「衝破理智線」激吻開船劉以豪　八成女生一面倒支持：先睡再說

大神楊洋變員工「鐵粉竟認不出」！送人型看板應援「高他半顆頭」超糗

大神楊洋變員工「鐵粉竟認不出」！送人型看板應援「高他半顆頭」超糗

大陸8月最強限古令！《長安》、《陳情令》趕火車加更「提前大結局」

大陸8月最強限古令！《長安》、《陳情令》趕火車加更「提前大結局」

劉品言辣到太犯規！縫頭紗慶生…一彎腰「北半球」快掉出來

劉品言辣到太犯規！縫頭紗慶生…一彎腰「北半球」快掉出來

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉以豪, 郭雪芙, 夏若妍, 孫其君, 袁艾菲, 陳慕, 我們不能是朋友, 馮凱

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 未婚夫把房子偷增貸3千萬！郭雪芙不知情氣炸「反被嗆」…PTT狂轟黑特
  2. 王一博手機號碼被賣！私生飯打去「他真的一一接起」　溫柔回應逼哭粉絲
  3. 歹徒闖進門…要她脫下褲子！　女星遭性侵：最心痛是吉他被拿走
  4. 「初代蜘蛛女」克絲汀鄧斯特爆肥劣化　網驚：這是《魅力四射》辣妹隊長？
  5. 阿信「小鳥依人」強被搞BL！　他霸氣宣布：我要當陳先生 　
  6. 看鄧倫扮女人笑到肋骨骨折！　追劇女網友掛急診…本尊說話了
  7. Krystal隔三年重回舞台站C位！　粉絲見「三人f(x)」爆淚：好想妳們
  8. 理科太太放閃啦！才分開1天…認了想John「思念ing」　連發接吻照甜爆
  9. 孫儷35度穿風衣拍戲　鄧超心疼想慰勞…網一看急了：千萬不要！
  10. 台粉激動：w-inds.凍齡19年　緒方龍一笑了「我們變很多」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366