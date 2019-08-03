未婚夫把房子偷增貸3千萬！郭雪芙不知情氣炸「反被嗆」…PTT狂轟黑特

記者林奕如／台北報導

《我們不能是朋友》熱播，最新一集，郭雪芙（飾演周惟惟）到上海找黎皓一（孫其君 飾），意外發現房貸增資3000萬，加上看見未婚夫摟女上司，讓她哭腫雙眼。郭雪芙受訪也直呼，男生有這舉動很可怕，「在女友不知情情況下，這是很不尊重行為。」

▲▼《不能是朋友》劇情讓網友熱論。（圖／翻攝愛奇藝）

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郭雪芙飾演待嫁新娘周惟惟，但其實和未婚夫黎皓一（孫其君 飾）有溝通問題，面對霸氣褚克桓（劉以豪 飾）追求，她一步一步淪陷，每集都引爆討論點。最新一集，未婚夫在她不知情狀況下增貸，並且提出理論是要讓她過好日子，她氣到飆淚：「不要當那種，什麼事情不知道，所有人生受你擺佈的白痴。」」

▲郭雪芙分析周惟惟為何氣劇中未婚夫黎皓一。（圖／記者林敬旻攝）

周惟惟哭紅雙眼，拔下婚戒分手，這一幕也造成PTT熱論，郭雪芙也認真分析說：「這是周惟惟從以前到現在對未婚夫的累積，加上她來上海見未婚夫，從頭到尾都沒有感覺未婚夫對她重視，又看到未婚夫摟女上司，引爆所有問題點。」她也說，那場戲她很用心思考，也跟導演討論很久，到底周惟惟氣的點是什麼。

▲郭雪芙《不能是朋友》飾演周惟惟。（圖／記者林敬旻攝）



這一劇情也引起許多網友討論，不少人大罵黎皓一太誇張，「321（黎皓一暱稱）必須得噓」、「惟惟真的被賣了」、「真實到想笑，現實就是有這種人」，不過另一派人也覺得周惟惟沒有資格說分手，「笑死人妳還親別的男人勒」、「惟惟指責321跟麥子（上司），那她跟褚克桓是怎樣」，PTT討論熱烈。