小禎七夕情人節曝幾個單身一起過！求桃花招戀情？秒回：「我基督徒沒在求這個！」

記者蕭雅玲／台北報導

小禎與梁赫群一起主持東森綜合台《2分之一強》，今（3日）頂著36度大熱天出席鐵粉見面簽名會，11歲的女兒Emma也現身活動現場，被問敏感的七夕情人節怎麼過，她秒回：「跟小孩、還有幾個單身朋友一起過！」媒體再追問她是否會求桃花，她笑言：「我是基督徒沒在求這個！」

▲梁赫群與小禎一起出席粉絲見面會。（圖／記者蕭雅玲攝）

近日她自創品牌當起「Who Karen」老闆娘，被問到網路購物常會有退貨奧客，把穿過的衣服退給廠商，她表示：「退貨不會退到我這邊，公司有後台在管理，目前沒有聽到惡性退貨的例子！」

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小禎因為經營副業，現在除了錄影時間外，大部分時間都忙著副業的事務，「有時候晚上錄完影回家，有衣服送到家裡，就算再累還是得花時間看！」而當了老闆之後，也體會到服務業的辛苦，「但比較辛苦是小幫手，有時Po一些衣服，就會有人問包包、鞋子哪裡買，小幫手每天光回這些問題，就會花很多時間，還蠻心疼他們蠻辛苦。」

而自創女裝品牌後，現在小禎每次出席活動或是錄影，也會盡量穿自家服裝品牌，之前看到很多人用她的名字在詐騙賣壓力褲，對此她也透露，接下來會開始設計運動系列服裝，自己來賣壓力褲，再慢慢朝男裝、童裝嘗試。

面對將到來的父親節，她表示，屆時會請爸爸胡瓜吃飯，「因為今年媽媽生日就開始給錢，所以父親節當然比照辦理，我想他們都是體貼長輩，所以送禮應該不用了！」