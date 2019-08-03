泰隆艾格頓點頭「準備好加入漫威」！2點說明超適合演金鋼狼

▲泰隆艾格頓一直被傳是下一任金鋼狼。（圖／資料照）

記者林映妤／綜合報導

《金牌特務》泰隆艾格頓（Taron Egerton）從小鮮肉蛻變實力派演員，接連在《飛躍奇蹟》、《火箭人》等片有亮眼表現，許多粉絲希望他能加入漫威宇宙（MCU）接班「金鋼狼」一角，雖然他多次對外否認接下角色，卻也表示對漫威躍躍欲試，外媒更稱，「泰隆艾格頓已經準備好了」！

最初傳聞泰隆艾格頓是下一任「金鋼狼」，他便經常對外表示目前沒有此計畫，消息來源沒根據；事實上漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）與泰隆艾格頓並沒有為了「金鋼狼」一角接觸過，讓許多粉絲相當失望。

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▲▼泰隆艾格頓在艾爾頓強傳記電影《火箭人》中表現精湛。（圖／派拉蒙提供）

影迷歸納出2點，認為泰隆艾格頓相當適合這個角色。第一是，迪士尼收購福斯後，漫威可以積極發展《X戰警》系列，在今年聖地牙哥動漫展（SDCC）上，漫威坦承第四階段雖然沒有「變種人」、「驚奇4超人」計畫，但有可能先鋪路，為第五階段做準備，如此一來還需要好幾年的時間，剛好泰隆艾格頓將手上的《金牌特務》系列拍完，時間表上正好可以加入。

第二是，泰隆艾格頓與休傑克曼（Hugh Jackman）合作《飛躍奇蹟》師徒之情助長了他演出「金鋼狼」的傳聞。休傑克曼飾演「金鋼狼」近20年，為該角賦予了生命，也是漫威史上最具標誌性的角色之一，若傳承給徒弟，意義相當非凡。

雖然「金鋼狼」暫無下文，但泰隆艾格頓的確期待加入漫威，「我愛漫威，也愛漫威電影，我很想成為他們的一份子！」