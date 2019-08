泰隆艾格頓點頭「準備好加入漫威」！2點說明超適合演金鋼狼

▲泰隆艾格頓一直被傳是下一任金鋼狼。(圖/資料照)

記者林映妤/綜合報導

《金牌特務》泰隆艾格頓(Taron Egerton)從小鮮肉蛻變實力派演員,接連在《飛躍奇蹟》、《火箭人》等片有亮眼表現,許多粉絲希望他能加入漫威宇宙(MCU)接班「金鋼狼」一角,雖然他多次對外否認接下角色,卻也表示對漫威躍躍欲試,外媒更稱,「泰隆艾格頓已經準備好了」!

最初傳聞泰隆艾格頓是下一任「金鋼狼」,他便經常對外表示目前沒有此計畫,消息來源沒根據;事實上漫威總裁凱文費吉(Kevin Feige)與泰隆艾格頓並沒有為了「金鋼狼」一角接觸過,讓許多粉絲相當失望。

▲▼泰隆艾格頓在艾爾頓強傳記電影《火箭人》中表現精湛。(圖/派拉蒙提供)

影迷歸納出2點,認為泰隆艾格頓相當適合這個角色。第一是,迪士尼收購福斯後,漫威可以積極發展《X戰警》系列,在今年聖地牙哥動漫展(SDCC)上,漫威坦承第四階段雖然沒有「變種人」、「驚奇4超人」計畫,但有可能先鋪路,為第五階段做準備,如此一來還需要好幾年的時間,剛好泰隆艾格頓將手上的《金牌特務》系列拍完,時間表上正好可以加入。

第二是,泰隆艾格頓與休傑克曼(Hugh Jackman)合作《飛躍奇蹟》師徒之情助長了他演出「金鋼狼」的傳聞。休傑克曼飾演「金鋼狼」近20年,為該角賦予了生命,也是漫威史上最具標誌性的角色之一,若傳承給徒弟,意義相當非凡。

雖然「金鋼狼」暫無下文,但泰隆艾格頓的確期待加入漫威,「我愛漫威,也愛漫威電影,我很想成為他們的一份子!」

Taron Egerton says he's ready to join the Marvel Universe, but maybe not as Wolverine pic.twitter.com/XLVrt42nzA