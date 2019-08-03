剪了！鄭爽「齊瀏海」新髮型曝光　對比10年前出道照…網驚：不敢相信

記者潘慧中／綜合報導

鄭爽2009年以陸版《流星花園》出道，而後在《微微一笑很傾城》飾演「貝微微」爆紅，近年多半留長瀏海的她終於換了新髮型，一刀剪成齊瀏海，對比10年前的模樣，不少網友都驚呼：「又見楚雨蕁（出道作的角色名）！不敢相信完全沒變。」

▲鄭爽近年大多留長瀏海。（圖／翻攝自微博／優酷花花萬物）



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影片中，可以聽到鄭爽用軟萌奶音說：「我剪了新的瀏海～。」以往的長瀏海消失，取而代之的是齊眉短瀏海，剛好襯托出小巧臉蛋，身穿簡約黑T，瞪大渾圓電眼、微微嘟起小嘴賣萌。

▲▼鄭爽開心宣布剪了新髮型。（圖／翻攝自微博）



逆齡髮型曝光後，有網友上傳一段鄭爽現身她經營的韓式炸雞店的影片，似乎是為了錄製綜藝節目，當時的她已經換了新髮型，一進門就和女性友人擁抱，隨後看到另一位朋友又開心地稱呼對方「老姊」，接著擊掌搭肩，作風相當親民。

▲鄭爽作風親民。（圖／翻攝自微博）



鄭爽日前接受鏡頭跟拍，並在7分鐘內回答77個連環問題。被問到當天是否有化妝時，她笑說完全素顏，濃眉、一雙臥蠶大眼、加上笑容滿滿，臉蛋零上妝仍保持好氣色，過去常被指身材太瘦、臉蛋凹陷，但她近1年來臉蛋變得豐腴，儘管仍偏纖瘦，不過已經鮮少被稱為紙片人了。

▲▼不少網友PO出鄭爽10年前後的對比照，根本沒有落差！（圖／翻攝自微博）

