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《哈利波特》霍格華茲特快車真的可以搭！　「只到十月」開放圓夢

記者蕭采薇／綜合報導

由同名小說改編的《哈利波特》系列電影陪伴不少人長大，主角哈利波特與好友榮恩衛斯理、妙麗格蘭傑，以及死對頭跩哥馬份第一次見面的場景，就是在通往魔法學校的霍格華茲特快車上。如今，這輛列車也真的搭得到了！

▲▼《哈利波特》電影中的「霍格華茲特快車」。（圖／劇照）

▲《哈利波特》電影中的「霍格華茲特快車」，是一切冒險的開端。（圖／劇照）

穿過倫敦王十字車站第九和第十月台間的柱子，就能抵達九又四分之三月台，這裡停著的蒸汽火車，就是通往霍格華茲的特快車。對於《哈利波特》迷來說，這次哈利波特冒險故事的開端，也是最經典的場景之一。

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▲▼《哈利波特》電影中的「霍格華茲特快車」。（圖／劇照）

▲「霍格華茲特快車」是《哈利波特》電影經典場景。（圖／劇照）

如今這輛「霍格華茲特快車」真的可以搭了，由英國West Coast Railways公司營運，雖然起點不是王十字車站，但這班從威廉堡出發，終點在格拉斯哥約兩個小時車程中，將會經過格蘭芬蘭高架橋，也是電影中「霍格華茲特快車」經過的經典場景。

▲▼《哈利波特》電影中的「霍格華茲特快車」。（圖／劇照）

▲哈利波特在「霍格華茲特快車」上認識好友榮恩和妙麗。（圖／劇照）

至於火車外型，也是採用與「霍格華茲特快車」相同的蒸汽火車，在運行時會噴出大量煙霧，沿途可以欣賞蘇格蘭地區風光。目前「霍格華茲特快車」已經開始運行，預計將開放到今年十月。

▲▼《哈利波特》電影中的「霍格華茲特快車」。（圖／劇照）

▲現實版「霍格華茲特快車」也會經過電影中著名的格蘭芬蘭高架橋。（圖／劇照）

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