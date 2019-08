諾蘭《教條》預告驚喜出現《玩命關頭》前！「戲院限定」觀眾推爆

▲克里斯多福諾蘭(右)將新作《教條》預告片放在《玩命關頭:特別行動》播映前。(圖/美聯社)

記者林映妤/綜合報導

《黑暗騎士》三部曲、《全面啟動》、《星際效應》名導克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)新作《教條》(Tenet,暫譯)從開拍以來就備受關注,而一向愛保持神秘的諾蘭,竟默默讓《教條》前導預告片先行於《玩命關頭:特別行動》本周末北美映前播放,讓看電影的觀眾相當驚喜!

《教條》在1月釋出消息時,連電影名稱都沒有,諾蘭描述該片就是一部「隨著國際諜報世界進化的動作經典電影」,便不再透出任何訊息,就連演員看劇本都得鎖在小房間內,簡直保密到家!

▲《教條》演員約翰大衛華盛頓(左)、羅伯派汀森(右)。(圖/美聯社)

《教條》由約翰大衛華盛頓(John David Washington)、羅伯派汀森(Robert Pattinson)、伊莉莎白戴比基(Elizabeth Debicki)、亞倫強森(Aaron Taylor-Johnson)、肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)、蒂普卡柏迪亞(Dimple Kapadia)、克蕾曼絲波西(Clémence Poésy)和米高肯恩(Michael Caine)等人演出,定檔於2020年7月11日由華納兄弟影業發行。

前往電影院看《玩命關頭:特別行動》的觀眾,有幸驚喜觀賞到《教條》預告,透露片中僅出現約翰大衛華盛頓,並強調一句話「時代迎來了新的領導者」(Time has come for a new protagonist),看過預告片的觀眾已經開始在推特上推爆,然而這支預告尚未在網上曝光,也讓一票原本就想看《玩命關頭》的觀眾,增加進入戲院的慾望。