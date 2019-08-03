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諾蘭《教條》預告驚喜出現《玩命關頭》前！「戲院限定」觀眾推爆

▲▼《教條》（暫譯）導演克里斯多福諾蘭，演員約翰大衛華盛頓、羅伯派汀森。（圖／美聯社）

▲克里斯多福諾蘭（右）將新作《教條》預告片放在《玩命關頭：特別行動》播映前。（圖／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

《黑暗騎士》三部曲、《全面啟動》、《星際效應》名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）新作《教條》（Tenet，暫譯）從開拍以來就備受關注，而一向愛保持神秘的諾蘭，竟默默讓《教條》前導預告片先行於《玩命關頭：特別行動》本周末北美映前播放，讓看電影的觀眾相當驚喜！

《教條》在1月釋出消息時，連電影名稱都沒有，諾蘭描述該片就是一部「隨著國際諜報世界進化的動作經典電影」，便不再透出任何訊息，就連演員看劇本都得鎖在小房間內，簡直保密到家！

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▲▼《教條》（暫譯）導演克里斯多福諾蘭，演員約翰大衛華盛頓、羅伯派汀森。（圖／美聯社）

▲《教條》演員約翰大衛華盛頓（左）、羅伯派汀森（右）。（圖／美聯社）

《教條》由約翰大衛華盛頓（John David Washington）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）、伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）、亞倫強森（Aaron Taylor-Johnson）、肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）、蒂普卡柏迪亞（Dimple Kapadia）、克蕾曼絲波西（Clémence Poésy）和米高肯恩（Michael Caine）等人演出，定檔於2020年7月11日由華納兄弟影業發行。

前往電影院看《玩命關頭：特別行動》的觀眾，有幸驚喜觀賞到《教條》預告，透露片中僅出現約翰大衛華盛頓，並強調一句話「時代迎來了新的領導者」（Time has come for a new protagonist），看過預告片的觀眾已經開始在推特上推爆，然而這支預告尚未在網上曝光，也讓一票原本就想看《玩命關頭》的觀眾，增加進入戲院的慾望。

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教條, 克里斯多福諾蘭, 羅伯派汀森, 玩命關頭特別行動

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