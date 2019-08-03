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19歲蘇友謙揮霍度日「上億元全蒸發」　吸毒又負債千萬：朋友全跑光

記者林奕如／台北報導

19歲蘇友謙今年6月在臉書直播崩潰坦承吸食K他命，到台南仁德派出所自首，消失兩個月再現身。他坦言3年來熱銷麥克風曾賺進上億元，但投下巨資廣告、幫忙家人，加上自己揮霍而將億元資產蒸發，現在是負債狀況，貸款房子千萬再出發，「我不後悔，這些年成長很多，身邊的朋友都離開了，更讓自己看清事實，我不會被擊倒的。」

▲蘇友謙自爆吸毒，揮霍上億蒸發。（圖／友恆國際提供）

▲蘇友謙自爆吸毒、揮霍度日，賺來的上億元全蒸發。（圖／友恆國際提供）

蘇友謙經過2個月的沉澱，坦承有做過這些事，少年時因為逃家結交朋友染上惡習，後來經營事業改掉了，日前因家中發生哥哥自殺，還有與父親爭執，讓原本舊疾的憂鬱與躁鬱症再度復發，自己的情緒也爆發崩潰，因而碰觸藥品，當然這是不對的，「歷經這些事情，也讓我領悟到如何以平靜的心面對挫折，也很感謝大家給我機會，讓我重新面對人生。」

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他13歲開始投入網拍，16歲時即以行動麥克風熱銷10萬支，晉升億萬富翁俱樂部，被網友封台灣奇蹟，粉刺機與行動麥克風狂賣，成為最熱銷的商品，營業額最高成績達到3億元，每天淨賺達80萬元，「但我膽子大，投入上億元的廣告費，期望能有更多的業績，還有幫忙家中還債務、幫爸媽與哥哥改善生活，自己因年輕不懂事而揮霍度日。」

▲蘇友謙自爆吸毒，揮霍上億蒸發。（圖／友恆國際提供）

▲蘇友謙貸款房子千萬再出發。（圖／友恆國際提供）

先前賺來的錢，在3年中蒸發，蘇友謙說在這些日子，感受到人情冷暖，過往有錢時，身邊總圍繞著無數的朋友噓寒問暖，而現在身邊幾乎沒半個朋友，日子忽然變得很安靜，剛開始心情很糟，也很痛心，但經過這些日子的沉潛，終於明白看清許多人生的真面目，瞬間忽然長大了，蘇友謙笑說：「雖然我才19歲，但感覺好像是40歲的心境，回頭看代曾有的億萬風光，好像在做夢般，而今夢醒了，再度回到現實中，我也算清醒了，我不後悔自己曾做過的事，因為那是成長的代價。」

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蘇友謙, 行動麥克風

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