「受不了客家人」挨轟！　《玫瑰瞳鈴眼》女星緊急道歉了

記者劉宜庭／綜合報導

類戲劇女演員林玉紫與大15歲民代詹永煌結婚後，多次對外稱雙方個性不合、頻頻大吵，近來錄影受訪時，不但放話將提出離婚，期間還提到質疑丈夫是客家人：「我最受不了客家男人，他們自私不溫柔不體貼。」一番話意外引發爭議，她2日深夜也緊急發出聲明，火速道歉了！

▲林玉紫1日現身錄《麻辣天后傳》。（圖／中天提供）

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林玉紫現年48歲，演出過《玫瑰瞳鈴眼》、《戲說台灣》、《藍色水玲瓏》，是許多觀眾心目中的熟面孔。她1日穿著全白洋裝，優雅現身《麻辣天后傳》錄影，被問到婚姻近況，她坦言，夫妻倆已經有4個月沒有性生活，婚姻可以說是名存實亡，更揚言要離婚，表示會找時間跟對方談，「如果不願意離就我搬出去。」

結婚以來雙方經常吵架、冷戰，林玉紫則認為，很可能是老公個性像「客家人」。她坦言，「我最受不了客家男人，他們自私不溫柔不體貼。」結婚前，她再三聲明自己無法嫁客家人，也曾向男方確認，對方雖說不是，她心中仍抱持懷疑態度：「但他口音就是客家腔，個性也完全是客家人。」

沒想到，一番話一出，隨即掀起不小爭議，也引發客家人不滿。面對外界罵聲，林玉紫2日凌晨緊急發出聲明道歉，強調這並非是她的原意，自己並無意要傷害或者看輕客家人，除了虛心接受大家批評，未來也會更加注意言詞表達，盼眾人能夠接受她的道歉：「我自己也是客家人，絕不可能說客家人不好，我是客家人並以客家人為榮。」

▲林玉紫道歉聲明。（圖／翻攝自林玉紫臉書）



隔了幾個小時後，林玉紫於3日凌晨再度PO文，二度鄭重道歉，「真的很難過所有的錯都是我的錯，請不要再怪任何人，我個人的事造成這麼多紛爭，再次跟大家說抱歉，這件事到此為止吧！」

▲林玉紫連發2篇道歉文。（圖／翻攝自林玉紫臉書）