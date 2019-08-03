日韓貿易戰延燒「柯南、哆拉A夢變受害者」　韓網：家長受罪

記者吳睿慈／綜合報導

日本及南韓因為第二次世界大戰的徵用勞工問題，至今仍無法解決，日本決定限制對南韓出口半導體材料，日韓貿易戰因此開打。事件延燒多日烈火越來越猛，原預計8月在韓上映的動漫電影《哆啦A夢：大雄的月球探測記》，2日突然喊卡延期，連柯南劇場版電影觀影人次都受到影響，令不少網友感嘆連連。

▲日韓貿易戰延燒，柯南、哆拉A夢變受害者。（圖／翻攝自韓網）



日韓貿易戰升溫，日本的相關事物在韓受到抵制，電影《哆啦A夢：大雄的月球探測記》原預計在8月14日於韓上映，片商2日坦言受到日韓貿易戰的影響，《哆啦A夢》上映將無期限延期。而柯南劇場版電影雖幸運躲過一劫，早在7月24日先行上映，但觀影人次不慎理想，上映以來只有20萬7000人支持電影，比以往第一週就會突破50萬觀影人次的成績差許多，不少網友感嘆「沒辦法」、「小孩都期待這麼久了」、「苦到家長」。

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▲▼樂童音樂家秀賢Youtube頻道也被罵。（圖／翻攝自Youtube）



事實上，不只電影遭抵制，連藝人也受到影響，樂童音樂家李秀賢Youtube擁有百萬追蹤者，她的影片前奏音樂是用日文「桃子」與英文的「桃子」發音所組成，近來便引起網友不滿，希望她把日文「桃子」的音樂部分改掉，留言區戰成一片。