記者張筱涵／綜合報導

今年25歲美國網紅Danielley Ayala擁有36D傲人雙峰和小蠻腰，好身材和大膽風格擁有160萬人追蹤，開設的付費平台也有多人支持，她每個禮拜都會選擇一個粉絲留言來實現願望，7月25日為此大膽在車道旁脫了！

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▲Danielley Ayala擁有曼妙身材。（圖／翻攝自Danielley Ayala IG）

Danielley Ayala平常總不避諱上傳性感泳衣或南半球見客照，每個禮拜都會開放粉絲留言要求她做什麼事情，接著就會親自完成獲得最多讚的留言內容，7月25日為了實現粉絲要求「路邊上空」特地在加州一號公路完成且上傳認證。

只見認證照中，Danielley Ayala高舉著自己的白色T-Shirt，雙手遮住雄偉雙峰，挺出翹臀顯得身材更加凹凸有致，這張照片也隨即獲得20幾萬人讚，同時每個禮拜許願的這個活動也吸引更多人參加了。另外，她不只經營Instagram，還有一個需要付費才能加入的平台，訂閱者每個月需支付英鎊100元（約台幣3700元）就可以看她的私房照。

▲Danielley Ayala完成車道旁「上空」要求。（圖／翻攝自Danielley Ayala IG）