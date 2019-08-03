「滿級CP」殷志源演唱會合體李秀根！　後台燦笑合照「比讚秀恩愛」

記者古靜兒／綜合報導

南韓偶像團體始祖水晶男孩的隊長殷志源日前以Solo歌手身份回歸，並舉辦了《ON FIRE》演唱會，他在個人IG上PO文感謝好友李秀根（李壽根）義氣相挺，要好感情令網友相當羨慕。

▲殷志源日前以Solo歌手身份回歸，演唱會驚喜合體李秀根，兩人表演合作舞台。（圖／翻攝自Facebook、Instagram／tvN 신서유기、1_kyne_g1）

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殷志源和李秀根因綜藝結緣，默契十足的火花，還被粉絲調侃兩人根本是前世夫妻。殷志源2日在個人IG上曬出與李秀根的合照，並寫到：「謝謝我們哥，怎麼覺得我們越來越像呢。」照片中的殷志源身穿帥氣的舞台表演服，而李秀根則逗趣地戴著小女孩假髮，兩人燦笑地對著鏡頭比讚，大秀好感情。

▲殷志源邀請李秀根成為演唱會嘉賓，一起表演合作曲《160》。（圖／翻攝自Instagram／1_kyne_g1）

殷志源和李秀根從綜藝節目《兩天一夜》認識，之後更在《新西遊記》、《姜食堂》、《完美搭檔》中合作，經常因為組隊完美突破節目組設下的任務，被粉絲稱為「滿級CP」，殷志源這次在演唱會上邀請李秀根成為嘉賓，重現當年的合作曲《160》，他的PO文下也引起許多粉絲留言：「太喜歡兩人的化學反應了」、「《160》舞台太好看了，兩人永遠在一起吧」、「期待兩人的冰島之旅哦！（兩人在綜藝節目中贏下了冰島之旅的大獎）」

▲殷志源和李秀根因綜藝結緣，默契十足被粉絲稱為「滿級CP」。（圖／翻攝自Instagram／1_kyne_g1）