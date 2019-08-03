ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

兩女互咬「都在跟他交往」　安七炫爆劈腿消失在SMTOWN！

記者吳睿慈／綜合報導

「韓流始祖」H.O.T成員安七炫進來捲入三角戀，他被爆2016年11月同時與兩女車模禹宙安、播音員吳正妍（徐章勳前妻）交往，吳女2日在IG回想遭劈腿的傷心事，禹宙安緊接著反駁「我不是小三」，三角戀複雜。事件延燒1日，吳正妍好友向韓媒爆料，吳與安七炫從2016年11月交往到2017年4月，當初發現禹宙安在安七炫家裡，受到很大的打擊，爾後度過一段低潮期。

▲▼兩女互咬「都在跟他交往」　安七炫爆劈腿消失在SMTOWN！（圖／翻攝自安七炫、吳正妍IG）

▲安七炫被爆同時交往兩女。（圖／翻攝自安七炫、吳正妍、禹宙安IG）

禹宙安遭吳正妍指控介入別人感情，後在IG回應女方，「一位戴著帽子的女生找上門，問我是誰，什麼時候交往的，我嚇到了。那時候是4月，他跟我說只交往到去年年底（2016年底），你們不是交往中的關係。」禹宙安表示自己清清楚楚地記得當天3人的對話，她以為都說清楚了，沒想到事過境遷，自己竟成了小三。

請繼續往下閱讀...

▲安七炫2016年12月還有留言給吳正妍，兩人當時交往中。（圖／翻攝自安七炫、吳正妍IG）

▲安七炫2016年12月還有留言給吳正妍，兩人當時交往中。（圖／翻攝自吳正妍IG）

事件爆發1日，吳正妍好友3日再度向韓媒爆料，吳與安七炫從2016年11月交往到2017年4月，兩人非常認真交往，某一天卻發現禹宙安在安七炫家裡，她受到很大的打擊，爾後度過一段低潮期。禹宙安爾後雖表示「已經跟吳正妍解開誤會」，並表示將對網路上罵她是小三的人提告，但安七炫從未出面說明事情。

▲▼兩女互咬「都在跟他交往」　安七炫爆劈腿消失在SMTOWN！（圖／翻攝自安七炫、吳正妍IG）

▲▼安七炫爆出劈腿神隱，連SMTOWN都不參加！（圖／翻攝自安七炫IG）

▲▼安七炫爆劈腿慣犯！主播女友心碎：發現你和女人床照　渣男行徑曝光（圖／翻攝自韓網、吳正妍IG）

安七炫過往的感情發展成複雜三角戀，兩女跳出來表示「交往時間遭重疊」，他慘淪劈腿慣犯，對此，他並未對外回應任何聲明，原預計3日出演SM在日本舉辦的SMTOWN演唱會，下午卻緊急表示「安七炫因狀況不好，無法參加演唱會。」令歌迷失望不已。

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

推薦閱讀

TWICE等她！Sana團魂爆發：Mina我們拿獎了⋯　粉絲淚崩

TWICE等她！Sana團魂爆發：Mina我們拿獎了⋯　粉絲淚崩

安七炫爆劈腿慣犯！主播女友崩潰：發現你和女人在床上　渣男行徑曝光

安七炫爆劈腿慣犯！主播女友崩潰：發現你和女人在床上　渣男行徑曝光

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

EXO、SHINee、NCT合體！SM推「顏值夢幻7人男團」出道時間曝光

EXO、SHINee、NCT合體！SM推「顏值夢幻7人男團」出道時間曝光

直擊／w-inds.來了！橘慶太嗨炸拿手機自拍　鐵粉捕獲「大咖歌姬」

直擊／w-inds.來了！橘慶太嗨炸拿手機自拍　鐵粉捕獲「大咖歌姬」

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

「怪物新人」ITZY出道5月拿獎！隊長哽咽：給我們這麼多愛

「怪物新人」ITZY出道5月拿獎！隊長哽咽：給我們這麼多愛

姜丹尼爾9／13登台見面會！　最貴6200元「搶票日公佈」

姜丹尼爾9／13登台見面會！　最貴6200元「搶票日公佈」

男神收割機！1天前爆出熱戀李鍾碩　權娜拉變朴敘俊初戀

男神收割機！1天前爆出熱戀李鍾碩　權娜拉變朴敘俊初戀

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

安七炫, 鄭柔美, 韓佳恩, 禹宙安, 吳正妍

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瞎傳忘帶套「沖可樂殺精蟲」！　女星真洗過檸檬原汁…醫曝超慘下場
  2. 兩女互咬「都在跟他交往」　安七炫爆劈腿消失在SMTOWN！
  3. 陳亞蘭抱毛孩過七夕　許願未來男友要「像胡宇威一樣帥」
  4. 李毓芬親姊罕見曝光！　神Copy「白肌大眼」狂飄仙氣…網看傻：哪個是妳
  5. 「大肚」遭老婆李新嫌　沈世朋曝：幸福婚姻是寵出來的！
  6. 范冰冰首次正面談被消失那4月！　「人生走向低谷」卻說：是好事
  7. 黃旼炫穿雨衣賣萌被隊友笑　包子臉「瞇眼甜笑」電暈粉絲
  8. 野生韓瑜現書店「下衣失蹤」！　白嫩腿被看光…網友暴動了
  9. 看車遇正妹業務　PO上網引暴動「我剛剛簽了什麼」　
  10. 偶像劇壓力大...葉星辰曝人生暗黑期　絕望到想被公車撞！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366