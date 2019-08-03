兩女互咬「都在跟他交往」　安七炫爆劈腿消失在SMTOWN！

記者吳睿慈／綜合報導

「韓流始祖」H.O.T成員安七炫進來捲入三角戀，他被爆2016年11月同時與兩女車模禹宙安、播音員吳正妍（徐章勳前妻）交往，吳女2日在IG回想遭劈腿的傷心事，禹宙安緊接著反駁「我不是小三」，三角戀複雜。事件延燒1日，吳正妍好友向韓媒爆料，吳與安七炫從2016年11月交往到2017年4月，當初發現禹宙安在安七炫家裡，受到很大的打擊，爾後度過一段低潮期。

▲安七炫被爆同時交往兩女。（圖／翻攝自安七炫、吳正妍、禹宙安IG）



禹宙安遭吳正妍指控介入別人感情，後在IG回應女方，「一位戴著帽子的女生找上門，問我是誰，什麼時候交往的，我嚇到了。那時候是4月，他跟我說只交往到去年年底（2016年底），你們不是交往中的關係。」禹宙安表示自己清清楚楚地記得當天3人的對話，她以為都說清楚了，沒想到事過境遷，自己竟成了小三。

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▲安七炫2016年12月還有留言給吳正妍，兩人當時交往中。（圖／翻攝自吳正妍IG）



事件爆發1日，吳正妍好友3日再度向韓媒爆料，吳與安七炫從2016年11月交往到2017年4月，兩人非常認真交往，某一天卻發現禹宙安在安七炫家裡，她受到很大的打擊，爾後度過一段低潮期。禹宙安爾後雖表示「已經跟吳正妍解開誤會」，並表示將對網路上罵她是小三的人提告，但安七炫從未出面說明事情。

▲▼安七炫爆出劈腿神隱，連SMTOWN都不參加！（圖／翻攝自安七炫IG）



安七炫過往的感情發展成複雜三角戀，兩女跳出來表示「交往時間遭重疊」，他慘淪劈腿慣犯，對此，他並未對外回應任何聲明，原預計3日出演SM在日本舉辦的SMTOWN演唱會，下午卻緊急表示「安七炫因狀況不好，無法參加演唱會。」令歌迷失望不已。