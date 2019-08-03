李毓芬親姊罕見曝光！　神Copy「白肌大眼」狂飄仙氣…網看傻：哪個是妳

記者潘慧中／綜合報導

李毓芬儘管工作忙錄，仍不時會分享生活點滴，她2日難得曝光與親姊姊的合照，「我跟姊姊好久沒有這樣一起拍照了！」姊妹倆隨興在台北南京東路4段拍下同框照，讓不少網友為之驚艷：「腿都好長喔！」

▲李毓芬。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）



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照片中，可以看到李毓芬頂著俐落的及肩短髮，身穿印花圖騰連身褲，非常映襯她的雪白肌膚，平口剪裁襯托出性感的肩頸線條。身旁的姊姊則是留著及胸長髮，穿上杏色連身褲，微露事業線一展若隱若現的美感。

▲▼李毓芬和姊姊都是高顏值美女。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）



姊妹倆的高顏值瞬間引起不少網友討論，許多人讚嘆：「一樣很有氣質」、「眼睛好像」、「到底哪個是妳？」也有人形容：「一種台北街頭都是我的伸展台的視角」、「姊姊氣場不輸藝人欸！」

▲李毓芬曾曝光過全家福。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）



事實上，李毓芬在家排行老么，上有一個哥哥和姊姊，2014年曾曝光過全家福，「長大之後，更珍惜和家人的相處。」不難發現她和家人感情很好，她曾透露父母親都很支持她的演藝工作，但爸媽都是低調關心，尤其是媽媽，只要有公開活動，無論是在北、中、南部，媽媽都會搭車前往，第一次發現後，甚至在現場感動到大哭。