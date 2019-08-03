曾被下退團、解約通牒　臭屁嬰仔遭嫌「沒營養」...不甩酸言出輯

記者蔡琛儀／台北報導

混血兒娛樂旗下饒舌團體「臭屁嬰仔」推出最新單曲《放著咱的歌》，歌詞有句「有人嫌臭屁的歌沒營養」，面對酸言攻擊，歐吉虎則回應：「我們最喜歡做的歌，在當初定位我們到時候，我們就已經決定，不管什麼主題什麼內容，要讓聽眾第一直覺就感覺到派對和熱鬧的氛圍。」

▲臭屁嬰仔推出全新單曲。（圖／混血兒娛樂提供）

請繼續往下閱讀...

這半年對於三人可說是大洗三溫暖，曾被公司下達「退團」解約通牒，談到現在做音樂心境的轉換，歐吉虎認為「職業生涯跟有沒有在經紀公司是兩回事，不會因為你現在在哪裡就忘記自己想做的事情，也不能因為你在哪裡，而忘記最初的衷心。」坦言還是依團體走向為主，但繞了一圈更加清楚自己想要的樣子，會做出更讓大家刮目相看的作品，也能讓全世界都認可的作品。立勝則說：「我人生其實沒有什麼低不低潮，只有必須要在努力的階段 我告訴自己如果你要一直低潮，那永遠就是那樣 也不用跟人家談什麼成功。」屁辰則立志，「現在就是用盡全力做自己想做的，做的最好，讓更多的人能接受我們，目標是每個音樂人都想挑戰的小巨蛋。」

而歐吉虎為了讓自己生活過得更充實，在朋友開的早餐店兼職上班；屁辰也在家裡飲料店幫忙、顧小孩，即便有人閒語，他仍樂觀看待，「難聽的話網路上的鄉民都會說，依然做自己但我喜歡聽有營養的建議，這樣才能讓自己更進步。」他們也透露九月會發行新專輯，所有的創作靈感來自於生活及我們對於發生在我們周遭所有事情的感受及想法，想聽這種風格的音樂你沒有其他選擇，只有在這張專輯裡面才聽的到 。」

▲▼ 臭屁嬰仔曾被下達「退團」通牒。（圖／混血兒娛樂提供）



由於副歌唱到路上的車都放他們的歌，MV畫面以車來當主軸，車主熱情出動S15和新86、一些稱為「海拉風」的視覺車系，在電影《玩命關頭》都可以發現車子的身影，三人不會甩尾，歐吉虎笑說：「體驗坐在擋風玻璃上時的甩尾，旁邊車跟我只差10公分距離，真的非常刺激又好玩，但甩尾同時還要對嘴，真的是一件非常困難的事情。」