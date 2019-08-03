ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳亞蘭抱毛孩過七夕　許願未來男友要「像胡宇威一樣帥」

記者李欣容／台北報導

陳亞蘭在七夕情人節前夕穿上男性襯衫小露性感，她笑說平時反串小生慣了，偶爾也要回歸女人，告訴大家除了帥之外，也是很有女人味的，至於節日要怎麼過，她先是許願想找到一個像胡宇威一樣帥的男友，更形容他「進得了出房，出得了廳堂」語畢自己都被逗樂。

▲▼ 陳亞蘭 。（圖／寶麗來提供）

▲陳亞蘭難得有性感裝扮 。（圖／寶麗來提供）

被問情人節怎麼過，陳亞蘭說：「怎麼過？我也很想過，我現在每天睡前忠孝節義，醒來也是忠孝節義，我可以許願嗎？許願我可以找到一個像胡宇威的男朋友，帥，體貼有禮貌又溫柔，還會做菜，進得了廚房，出得了廳堂。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 陳亞蘭 。（圖／寶麗來提供）

▲陳亞蘭七夕有毛孩陪伴。（圖／寶麗來提供）

想到自己竟然用「進得了廚房，出得了廳堂」來形容師弟，陳亞蘭也不僅大笑，「好像哪裡怪怪的。」雖然許願想有個帥男友，但其實她最近有個叫「毛毛」的小情人，甚至甘願為了牠一起睡地板。

▲▼ 陳亞蘭 。（圖／寶麗來提供）

▲陳亞蘭本來不敢養寵物，一養就上癮 。（圖／寶麗來提供）

陳亞蘭說，其實她以前挺怕有毛的動物，也沒想過養寵物，前陣子朋友送了她一隻狗，她鼓起勇氣收養，沒想到一養不得了，母愛完全被激發，不但陪睡地板，還怕自己翻身壓到牠，狗一動她就跟著醒來換姿勢，更自製毛寶貝的照片集，得空就看一下，沒有大情人的日子，抱個小情人也不錯。

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

推薦閱讀

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

潔哥婚紗領口太低！　一彎腰「D球滿到快掉出來」…網暴動：猛料欸

潔哥婚紗領口太低！　一彎腰「D球滿到快掉出來」…網暴動：猛料欸

2男星聯手性侵邵雨薇！埋下陰影「躺在那才知有多無助」

2男星聯手性侵邵雨薇！埋下陰影「躺在那才知有多無助」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳亞蘭, 胡宇威

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瞎傳忘帶套「沖可樂殺精蟲」！　女星真洗過檸檬原汁…醫曝超慘下場
  2. 兩女互咬「都在跟他交往」　安七炫爆劈腿消失在SMTOWN！
  3. 陳亞蘭抱毛孩過七夕　許願未來男友要「像胡宇威一樣帥」
  4. 李毓芬親姊罕見曝光！　神Copy「白肌大眼」狂飄仙氣…網看傻：哪個是妳
  5. 「大肚」遭老婆李新嫌　沈世朋曝：幸福婚姻是寵出來的！
  6. 范冰冰首次正面談被消失那4月！　「人生走向低谷」卻說：是好事
  7. 黃旼炫穿雨衣賣萌被隊友笑　包子臉「瞇眼甜笑」電暈粉絲
  8. 野生韓瑜現書店「下衣失蹤」！　白嫩腿被看光…網友暴動了
  9. 看車遇正妹業務　PO上網引暴動「我剛剛簽了什麼」　
  10. 偶像劇壓力大...葉星辰曝人生暗黑期　絕望到想被公車撞！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366