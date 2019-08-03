陳亞蘭抱毛孩過七夕　許願未來男友要「像胡宇威一樣帥」

記者李欣容／台北報導

陳亞蘭在七夕情人節前夕穿上男性襯衫小露性感，她笑說平時反串小生慣了，偶爾也要回歸女人，告訴大家除了帥之外，也是很有女人味的，至於節日要怎麼過，她先是許願想找到一個像胡宇威一樣帥的男友，更形容他「進得了出房，出得了廳堂」語畢自己都被逗樂。

▲陳亞蘭難得有性感裝扮 。（圖／寶麗來提供）

被問情人節怎麼過，陳亞蘭說：「怎麼過？我也很想過，我現在每天睡前忠孝節義，醒來也是忠孝節義，我可以許願嗎？許願我可以找到一個像胡宇威的男朋友，帥，體貼有禮貌又溫柔，還會做菜，進得了廚房，出得了廳堂。」

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▲陳亞蘭七夕有毛孩陪伴。（圖／寶麗來提供）

想到自己竟然用「進得了廚房，出得了廳堂」來形容師弟，陳亞蘭也不僅大笑，「好像哪裡怪怪的。」雖然許願想有個帥男友，但其實她最近有個叫「毛毛」的小情人，甚至甘願為了牠一起睡地板。

▲陳亞蘭本來不敢養寵物，一養就上癮 。（圖／寶麗來提供）

陳亞蘭說，其實她以前挺怕有毛的動物，也沒想過養寵物，前陣子朋友送了她一隻狗，她鼓起勇氣收養，沒想到一養不得了，母愛完全被激發，不但陪睡地板，還怕自己翻身壓到牠，狗一動她就跟著醒來換姿勢，更自製毛寶貝的照片集，得空就看一下，沒有大情人的日子，抱個小情人也不錯。