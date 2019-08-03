ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

瞎傳忘帶套「沖可樂殺精蟲」！　呂欣晏真洗過檸檬原汁…醫曝超慘下場

記者劉宜庭／綜合報導

健康教育真的很重要！網路上瘋傳多年「可樂殺精」的方法，沒想到，真的有人聽信謠言、真的照做，一連串誇張案例，讓利菁瞪大雙眼、一臉不可置信地驚呼，「妳們是宋朝人嗎？」

▲瞎傳忘帶套「沖可樂殺精蟲」！　女星真洗過檸檬原汁…醫曝超慘下場。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲李懿聽聞「可樂殺精蟲」，甚至還有朋友真的照做。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

近來，綜藝節目《麻辣天后傳》以「性教育知識大賽」為題，邀請多名藝人考驗相關題目，並找來泌尿科醫師李香瑩協助解答。身為助理主持人的李懿，率先提出疑問，若忘記準備避孕措施：「可樂真的可以殺精嗎？」

請繼續往下閱讀...

李懿透露，曾聽說「用可樂洗下體就可以」的傳聞，還強調：「我朋友真的做過這樣的事情。」一番言論驚呆現場眾人，一旁的女星呂欣晏接著更語出驚人附和：「我還聽過用檸檬汁，原汁，我洗過！」

▲瞎傳忘帶套「沖可樂殺精蟲」！　女星真洗過檸檬原汁…醫曝超慘下場。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲瞎傳忘帶套「沖可樂殺精蟲」！　女星真洗過檸檬原汁…醫曝超慘下場。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲呂欣晏自爆洗過檸檬原汁。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲瞎傳忘帶套「沖可樂殺精蟲」！　女星真洗過檸檬原汁…醫曝超慘下場。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲利菁驚呼：「妳們是宋朝人嗎？」（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

李懿友人及呂欣晏的舉動，令現場藝人驚呼，「這我覺得太無知了！」但這些真的有根據嗎？李醫師立刻搖頭闢謠，表示這些完全沒有醫學根據，也無法當作避孕方法，她也透露進行這些行為的下場：「會灼傷。」

▲瞎傳忘帶套「沖可樂殺精蟲」！　女星真洗過檸檬原汁…醫曝超慘下場。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲醫師搖頭，強調「可樂殺精蟲」完全沒有醫學根據。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▼瞎傳「可樂殺精蟲」醫師解惑（約2：23起）。（影片／取自YouTube／麻辣天后傳，如遭刪除請見諒。）

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

推薦閱讀

曾莞婷47歲親姊根本少女！　「超狂嫩臉」網友全看傻

曾莞婷47歲親姊根本少女！　「超狂嫩臉」網友全看傻

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

《黑澀會》冰冰隔11年變超帥！　「女版Eason」近況曝光…全場驚嘆

《黑澀會》冰冰隔11年變超帥！　「女版Eason」近況曝光…全場驚嘆

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

正妹網紅台南拍美照「P到筷子都歪了」！　畫面遭酸爆…她吐心聲反擊

正妹網紅台南拍美照「P到筷子都歪了」！　畫面遭酸爆…她吐心聲反擊

嚴立婷新家「夢幻更衣間」曝光！　豪華裝潢根本攝影棚…女網友全看傻

嚴立婷新家「夢幻更衣間」曝光！　豪華裝潢根本攝影棚…女網友全看傻

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

《玫瑰瞳鈴眼》林玉紫放話離婚！　認了和老公「4個月無性生活」

《玫瑰瞳鈴眼》林玉紫放話離婚！　認了和老公「4個月無性生活」

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

呂欣晏, 麻辣天后傳, 李懿

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 姜至奐承認性侵「開庭前改聘請4大名律師」　網批：根本就想脫罪！
  2. 梁文音宣布回到「單身」！　大解放只貼胸貼就出門...辣翻了
  3. 快訊／犀利趴唱一半　丁噹踩空摔落升降台...傷勢曝光了
  4. 剪了！鄭爽「齊瀏海」新髮型曝光　對比10年前出道照…網驚：不敢相信
  5. 《哈利波特》霍格華茲特快車真的可以搭！　「只到十月」開放圓夢
  6. 陳謙文強吻被「連砸5次」！　楊小黎曝糖酒瓶破千價位：壓力好大
  7. 「受不了客家人」挨轟！　《玫瑰瞳鈴眼》女星緊急道歉了
  8. 諾蘭《教條》預告驚喜出現《玩命關頭》前！「戲院限定」觀眾推爆
  9. 阿信到底有沒有變胖？　怪獸冒神秘微笑...回答這句話！
  10. 「滿級CP」殷志源演唱會合體李秀根！　後台燦笑合照「比讚秀恩愛」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366