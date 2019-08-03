記者劉宜庭／綜合報導

健康教育真的很重要！網路上瘋傳多年「可樂殺精」的方法，沒想到，真的有人聽信謠言、真的照做，一連串誇張案例，讓利菁瞪大雙眼、一臉不可置信地驚呼，「妳們是宋朝人嗎？」

▲李懿聽聞「可樂殺精蟲」，甚至還有朋友真的照做。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

近來，綜藝節目《麻辣天后傳》以「性教育知識大賽」為題，邀請多名藝人考驗相關題目，並找來泌尿科醫師李香瑩協助解答。身為助理主持人的李懿，率先提出疑問，若忘記準備避孕措施：「可樂真的可以殺精嗎？」

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李懿透露，曾聽說「用可樂洗下體就可以」的傳聞，還強調：「我朋友真的做過這樣的事情。」一番言論驚呆現場眾人，一旁的女星呂欣晏接著更語出驚人附和：「我還聽過用檸檬汁，原汁，我洗過！」

▲呂欣晏自爆洗過檸檬原汁。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



▲利菁驚呼：「妳們是宋朝人嗎？」（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

李懿友人及呂欣晏的舉動，令現場藝人驚呼，「這我覺得太無知了！」但這些真的有根據嗎？李醫師立刻搖頭闢謠，表示這些完全沒有醫學根據，也無法當作避孕方法，她也透露進行這些行為的下場：「會灼傷。」

▲醫師搖頭，強調「可樂殺精蟲」完全沒有醫學根據。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▼瞎傳「可樂殺精蟲」醫師解惑（約2：23起）。（影片／取自YouTube／麻辣天后傳，如遭刪除請見諒。）