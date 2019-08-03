偶像劇壓力大...葉星辰曝人生暗黑期　絕望到想被公車撞！

記者蕭雅玲／台北報導

謝佳見、葉星辰、劉書宏與夏語心參與戲劇《男神時代》演出，日前四人一起上台視《台灣名人堂》接受專訪，劇中擔綱女一的葉星辰回憶起「人生最黑暗的一刻」，曾因拍攝偶像劇日程太趕加上給自己極大的壓力，「當時對我來說那不是表演，已經是行屍走肉。」，甚至絕望到冒出「這台公車把我撞死好了」的駭人念頭！

▲葉星辰自曝演偶像劇壓力大。（圖／翻攝自臉書）

四位演員雖然都是第一次合作，卻因拍攝培養出好交情，劉書宏大讚謝佳見是「暖男」，原來謝佳見曾經在自己休假沒班時，帶著熱騰騰美食到劇組探班，劇組全都被他圈粉，而謝佳見也坦言以前的自己很矜持，為了維持專業形象，工作之外不跟圈內人交朋友，「台灣人好客、熱情，不知不覺也變得放鬆，這是我很大的收穫」，現在他已經被台灣人的熱情給同化。

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▲謝佳見、劉書宏、夏語心、葉星辰為戲宣傳接受專訪。（圖／台視提供）

「水餃王子」劉書宏從廣告出道，菜鳥時期莫名接下了電視節目主持棒，當時的他什麼都不會，只會傻笑，「我就在旁邊看他們主持，一直在笑、很像觀眾。」，結果慘遭痛罵，製作人更撂下狠話「之後的節目都不會再找書宏」。

談到自己的上一部戲是自己最低潮的時候，「第一次感覺到演戲這麼累」，不過劉書宏很快打起精神，自認每進到一個劇組都是不一樣的家庭，「必須要去融合調適」。曾獲兒童節目主持人的他會不會再挑戰主持棒，劉書宏認為經紀人對他有很大的期許，「經紀人怕我玩太瘋，因為他覺得我有一天能撐到偶像男一。」