黃旼炫穿雨衣賣萌被隊友笑　包子臉「瞇眼甜笑」電暈粉絲

記者古靜兒／綜合報導

南韓團體NU'EST成員黃旼炫因名字的諧音及帥氣的長相，被粉絲稱作「黃美年」，有「黃氏美少年」之意，他日前在IG上曬出用美顏相機APP特效自拍的短片，與螢幕前酷帥的他有著巨大反差，讓粉絲直呼好可愛，也引起前隊友們的調侃。

▲黃旼炫因為帥氣的長相和名字的諧音，被粉絲稱為「黃美年」。（圖／翻攝自Facebook、Instagram／뉴이스트 Nu`est、optimushwang）

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黃旼炫經常會在IG上PO文和粉絲們互動，他與前組合Wanna One出身的成員邕聖祐因為擁有「看了能夠淨化眼球的臉孔」，兩人也被粉絲稱為「眼藥水組合」。黃旼炫2日和粉絲分享自己用最近受許多年輕人歡迎的美顏相機APP，自拍黃色圓點雨衣特效的短片，通過影片展示帥氣男神的反轉魅力，引起粉絲紛紛留言：「拯救世界的臉孔」、「可愛得我快昏厥了」、「為何黃旼炫可以每天都長得這麼帥又可愛！」

▲黃旼炫在IG上難得PO出可愛自拍影片，卻被前隊友金在奐和邕聖祐調侃。（圖／翻攝自Instagram／optimushwang）

黃旼炫利用美顏相機APP，除了拍出穿著雨衣的模樣外，影片中還有雨滴落下的特效和雨聲，他在影片中甜笑的樣子相當可愛，但難得可愛的PO文卻釣出前組合Wanna One出身的成員金在奐留言：「哥，那是飛機天花板的水嗎？」另一成員邕聖祐也調侃地說：「為何這樣？」搞笑逗趣的互動可見幾人之間的要好感情。

▲黃旼炫因為擁有帥氣臉孔，和邕聖祐被粉絲稱為「眼藥水組合」。（圖／翻攝自Instagram／optimushwang）