艾莉絲法文點餐「鬧了大笑話」！　店員聽傻…她下秒應對反被讚爆

記者潘慧中／綜合報導

艾莉絲語言能力強，除了母語中文，她還會說日文、英文和法文，但她1日上傳影片招認：「剛剛用法文點餐時，鬧了一個很大的笑話！」3個單字的發音傻傻分不清楚，堅持和店員再三練習的可愛互動，讓不少網友佩服地說：「學語言的方式真的要跟妳看齊！」

▲▼艾莉絲坦承用法文點餐時鬧了大笑話。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲IRIS）



請繼續往下閱讀...

艾莉絲當天和朋友剛好在法國馬賽的港口，突然很想大啖海鮮，她就跟店員說：「Qu'est-ce que vous aves du poisson」，她想吃的是「poisson（魚）」，對方卻聽成「croissant（法式可頌）」。

▲艾莉絲想吃魚，店員卻一直聽錯。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲IRIS）



雙方一番溝通後，店員以為聽清楚艾莉絲真正想點的食物，拿起菜單比了一下上頭的「boissons（飲料）」幾個大字，她趕緊再用法文解釋：「不是要喝飲料，是魚喔！」店員終於聽懂她的意思後，她的反應超可愛，堅持再唸一遍這3個單字的發音，對方也無奈笑說：「我理解這對妳來說很複雜。」

▲▼艾莉絲最後對著店員反覆練習那3個單字。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲IRIS）

