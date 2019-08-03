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王俊凱、楊紫High重現《紫禁之巔》　黃曉明獨坐旁…偷拿手機搜尋被抓包了！

記者張筱涵／綜合報導

大陸節目《中餐廳3》2日播出最新一集，年紀最小的王俊凱雖然和楊紫差了7歲，但看的卡通和偶像劇都是同個世代，結果一旁的黃曉明完全不知道這2個人在說什麼，偷偷拿出手機搜尋的樣子全都被拍到了。

▲《中餐廳3》日前開播。（圖／翻攝自湖南衛視中餐廳微博）

▲《中餐廳3》日前開播。（圖／翻攝自湖南衛視中餐廳微博）

大家吃完飯後剩下黃曉明、王俊凱和楊紫在位置上，年紀最小的王俊凱默默提起卡通《黑貓警長》的總集數，結果只有他和楊紫在猜，終於到了解答只有5集時黃曉明才有辦法搭話：「確實我也是覺得天天看啊，沒想到我們是同齡人。」結果卻陷入了一陣沉默。

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▲王俊凱、楊紫熱烈學《紫禁之巔》片段，黃曉明偷搜尋。（圖／翻攝自芒果TV）

▲黃曉明插不上楊紫和王俊凱的話題。（圖／翻攝自芒果TV）

王俊凱接著提起其他童年卡通回憶《數碼寶貝》、《四驅兄弟》、《快樂星球》，和楊紫講到其中有趣片段的時候一來一往瘋狂模仿，但旁邊的黃曉明則是什麼都不知道，尷尬拿著手機一句話都插不進。年輕2人組後來還突然站起來討論偶像劇《紫禁之巔》的經典片段。

王俊凱還清楚記得該片段是在雨中拍攝，碰撞後一個犀利眼神轉身就突然尬舞打架，楊紫默契接著學曾之喬喊：「住手！不要打了！你們不要打了！」2人笑到不行只有黃曉明一個人不懂笑點，剛好趁著隔壁沒坐人的時候偷搜尋，但這一切都被攝影師拍下，讓網友都笑說：「黃曉明已退出群聊。」

►想看王俊凱、楊紫重現《紫禁之巔》請點我。

▲王俊凱、楊紫熱烈學《紫禁之巔》片段，黃曉明偷搜尋。（圖／翻攝自芒果TV）

▲王俊凱、楊紫熱烈學《紫禁之巔》片段，黃曉明偷搜尋。（圖／翻攝自芒果TV）

▼《紫禁之巔》經典片段。（影片／取自上班滑手機YouTube，如遭刪除請見諒）

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