ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

40歲穆熙妍爆懷孕了！　「5月孕肚藏不住」仍擁細長鉛筆腿超羨慕

圖文／鏡週刊

▲今年40歲的穆熙妍，傳出有喜，懷孕已5個多月。（摘自穆熙妍臉書）

太陽能大廠千金穆熙妍5年前嫁給學長史天威，今年40歲的她傳出有喜，懷孕已5個多月，據了解，她近期經常在自家樓下散步，雖然四肢仍纖細，但藏不住孕肚，好消息因此傳開。

穆熙妍經常在臉書上分享生活的點滴，以及對社會事件的觀感，近期，她曬出海島度假的美照，不管是低胸短裙或比基尼照片，都看不出絲毫懷孕的徵兆，且一雙纖細美腿令人忌妒。

請繼續往下閱讀...

已然高齡產婦的她，對懷孕消息卻三緘其口，僅在5月19日於臉書分享，用app裡的snapchat，合成出的女孩樣，寫著「我女兒真有這麼可愛就好了。」似乎有宣告懷孕的意味。

【獨家】曾考慮凍卵　40歲穆熙妍開心懷孕5個月

▲穆熙妍上傳海島度假的美照，不管是低胸短裙或比基尼照片，絲毫看不出懷孕的徵兆。（摘自穆熙妍臉書）

前幾年，穆熙妍忙於工作，曾透露婚後忙到沒空「做人」，讓她有了凍卵的念頭，希望留有「一線生機」，雖然夫家沒給予壓力，但長輩還是有抱孫的期待，因此讓她認真思考凍卵一事。

如今，40歲的她傳出終於成功懷孕，經紀人陳瓊貞回應：「她最近都在休息陪家人，實際狀況我不清楚，但就算懷孕也是好事一件，希望大家不要給她壓力。」

【更多鏡週刊報導】

曾因喪父憂鬱纏身　穆熙妍求醫服藥獲重生

穆熙妍被迫揉「她」的奶　差點被「喬」奶快落跑

談孫安佐事件　穆熙妍：孩子有人陪較不易讓人擔心

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

推薦閱讀

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

2男星聯手性侵邵雨薇！埋下陰影「躺在那才知有多無助」

2男星聯手性侵邵雨薇！埋下陰影「躺在那才知有多無助」

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 專訪／邢菲《班長殿下》合作《微微一笑》的他：帶來好的刺激！
  2. 艾莉絲法文點餐「鬧了大笑話」！　店員聽傻…她下秒應對反被讚爆
  3. Ella隔空問S.H.E下一步合體計畫？　華研一句話回應了
  4. 小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」
  5. 王俊凱、楊紫High重現《紫禁之巔》　黃曉明獨坐旁…偷拿手機搜尋被抓包了！
  6. 昭宥跟長髮說拜拜！　鄰家女孩「耳下短髮」網讚：任何造型都能CARRY
  7. 《聲林》鄭可強翻唱「惡吻」神曲　網爆雞皮：回憶殺！
  8. 風水師警告成真！　蘿莉塔回家「一看客廳地板」傻眼：好兄弟來作客
  9. 40歲穆熙妍爆懷孕了！　「5月孕肚藏不住」仍擁細長鉛筆腿超羨慕
  10. 娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366