40歲穆熙妍爆懷孕了！　「5月孕肚藏不住」仍擁細長鉛筆腿超羨慕

圖文／鏡週刊

▲今年40歲的穆熙妍，傳出有喜，懷孕已5個多月。（摘自穆熙妍臉書）

太陽能大廠千金穆熙妍5年前嫁給學長史天威，今年40歲的她傳出有喜，懷孕已5個多月，據了解，她近期經常在自家樓下散步，雖然四肢仍纖細，但藏不住孕肚，好消息因此傳開。

穆熙妍經常在臉書上分享生活的點滴，以及對社會事件的觀感，近期，她曬出海島度假的美照，不管是低胸短裙或比基尼照片，都看不出絲毫懷孕的徵兆，且一雙纖細美腿令人忌妒。

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已然高齡產婦的她，對懷孕消息卻三緘其口，僅在5月19日於臉書分享，用app裡的snapchat，合成出的女孩樣，寫著「我女兒真有這麼可愛就好了。」似乎有宣告懷孕的意味。

▲穆熙妍上傳海島度假的美照，不管是低胸短裙或比基尼照片，絲毫看不出懷孕的徵兆。（摘自穆熙妍臉書）



前幾年，穆熙妍忙於工作，曾透露婚後忙到沒空「做人」，讓她有了凍卵的念頭，希望留有「一線生機」，雖然夫家沒給予壓力，但長輩還是有抱孫的期待，因此讓她認真思考凍卵一事。

如今，40歲的她傳出終於成功懷孕，經紀人陳瓊貞回應：「她最近都在休息陪家人，實際狀況我不清楚，但就算懷孕也是好事一件，希望大家不要給她壓力。」

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