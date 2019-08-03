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風水師警告成真！　蘿莉塔回家「一看客廳地板」傻眼：好兄弟來作客

記者潘慧中／綜合報導

不少人相信良好的居家風水有助於運勢上升，裝修時甚至會把風水做為空間規劃的考量之一，但對於蘿莉塔而言，她現在的住家是從小住到大的地方，就算風水師警告「拱門容易聚陰」，她也來不及改變了。

▲蘿莉塔。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

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蘿莉塔最近在《麻辣天后傳》透露，媽媽那一輩的人覺得拱門很時髦，所以家中多處都設有拱門，一進門左手邊就能看到拱門，電視櫃、化妝鏡也都是拱門形狀，可說是相當古色古香的建築物。

▲▼蘿莉塔回家。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼蘿莉塔家裡有很多拱門。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼蘿莉塔回家。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

但有次請風水老師來家裡看了以後，對方警告蘿莉塔：「妳們家這個拱門很招陰欸，平常是沒事，但如果妳那陣子身體不好或剛好特別累的話，可能就會遇到鬼。」

▲▼蘿莉塔回家。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼蘿莉塔回家。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼蘿莉塔回家。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲蘿莉塔似乎真的在家裡遇到好兄弟。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

蘿莉塔仔細一想，她除了曾經被鬼壓床，有次似乎真的遇上好兄弟來作客，她當時一個人在家，看片看到一半，想說肚子餓出門買東西吃，明明已經按了暫停，怎料一回家發現片子繼續在播，心想可能剛剛沒按好，「但是一看又傻眼！遙控器全部在地上，然後都壞掉了，是被摔的，電池什麼的都滾出來。」

▲約從14：18分開始。（影／取自YouTube／麻辣天后傳）

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