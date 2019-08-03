ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

昭宥跟長髮說拜拜！　鄰家女孩「耳下短髮」網讚：任何造型都能CARRY

記者古靜兒／綜合報導

南韓女團SISTAR出身的成員昭宥，一直以來造型變化不大，多數以長髮或波浪捲髮出現在眾人面前，她近日曬出自己耳下短髮的新造型，清新鄰家女孩的模樣，讓網友大呼超可愛。

▲昭宥一直以來都以長髮示人，新造型令網友大呼超可愛。（圖／翻攝自Twitter、Instagram／소유 SOYOU、soooo_you）

▲昭宥一直以來都以長髮示人，新造型令網友大呼超可愛。（圖／翻攝自Twitter、Instagram／소유 SOYOU、soooo_you）

請繼續往下閱讀...

昭宥自2010年出道至今將近9年，除了2013年發行正規專輯《Give It To Me》時的及肩中長髮令人驚艷之外，大多時候她都以及腰長髮的氣質女神造型示人。她8月2日在個人IG上PO出自己身穿粉紅T恤的自拍，並寫到：「NEW HAIR。」照片中的昭宥從氣質長髮女神變成耳下短髮女孩，PO文引起許多粉絲留言：「同樣是短髮，為什麼姐姐的就是這麼與眾不同呢」、「好久不見的短髮啊」、「姐姐連短髮都能CARRY！」

▲昭宥耳下短髮的新造型令網友大呼女神超可愛。（圖／翻攝自Instagram／soooo_you）

▲昭宥耳下短髮的新造型令網友大呼女神超可愛。（圖／翻攝自Instagram／soooo_you）

昭宥7月20日在IG上曬出了自己在錄音的短片，也於8月1日通過官方推特發文，公佈自己即將推出合作新單曲《Bangkok》，她如今PO出剪掉一襲青絲的新造型，也引起許多粉絲在留言處揣測，女神是否正在為Solo回歸做準備。

▲昭宥新造型引起粉絲揣測女神是否在為Solo回歸做準備。（圖／翻攝自Twitter／소유 SOYOU）

▲昭宥新造型引起粉絲揣測女神是否在為Solo回歸做準備。（圖／翻攝自Twitter／소유 SOYOU）

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

推薦閱讀

《101》李鎮赫不回歸團體！宣佈單獨出演「這個」　粉絲期待：BY9快出道吧！

《101》李鎮赫不回歸團體！宣佈單獨出演「這個」　粉絲期待：BY9快出道吧！

2019「百大最帥臉蛋」柾國、V再登名單！　南韓藝人中還有C位出身的「他」

2019「百大最帥臉蛋」柾國、V再登名單！　南韓藝人中還有C位出身的「他」

李冰冰短髮西裝MAN爆　「背帶褲白襯衫」電暈女粉：姐姐我可以！

李冰冰短髮西裝MAN爆　「背帶褲白襯衫」電暈女粉：姐姐我可以！

姜丹尼爾SOLO回歸登頂　「刷新韓榜最高紀錄」粉絲淚崩：以後都走花路吧！

姜丹尼爾SOLO回歸登頂　「刷新韓榜最高紀錄」粉絲淚崩：以後都走花路吧！

Jennie大曬性感泳裝照　「蛇腰美腿」網嘆：美得我心臟差點靜止

Jennie大曬性感泳裝照　「蛇腰美腿」網嘆：美得我心臟差點靜止

邱宇辰《一起幹大事》出現雙胞胎妹妹　網看「本尊」呆了狂讚：0違和！

邱宇辰《一起幹大事》出現雙胞胎妹妹　網看「本尊」呆了狂讚：0違和！

《歌舞青春》電視劇版本殺青！　「播出時間曝光」經典歌曲全回鍋

《歌舞青春》電視劇版本殺青！　「播出時間曝光」經典歌曲全回鍋

防彈少年團又破記錄！3個月內V成為「全網冠軍」　網讚：致命性的舞台魅力

防彈少年團又破記錄！3個月內V成為「全網冠軍」　網讚：致命性的舞台魅力

伊藤潤二《富江》拍真人版影集！　《厲陰宅》編劇+《魔山》導演共同打造

伊藤潤二《富江》拍真人版影集！　《厲陰宅》編劇+《魔山》導演共同打造

Super Junior D＆E終於結婚了！　官方影片「公開結婚儀式」…網賀：新婚快樂

Super Junior D＆E終於結婚了！　官方影片「公開結婚儀式」…網賀：新婚快樂

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

昭宥, SISTAR

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 艾莉絲法文點餐「鬧了大笑話」！　店員聽傻…她下秒應對反被讚爆
  2. Ella隔空問S.H.E下一步合體計畫？　華研一句話回應了
  3. 小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」
  4. 王俊凱、楊紫High重現《紫禁之巔》　黃曉明獨坐旁…偷拿手機搜尋被抓包了！
  5. 昭宥跟長髮說拜拜！　鄰家女孩「耳下短髮」網讚：任何造型都能CARRY
  6. 《聲林》鄭可強翻唱「惡吻」神曲　網爆雞皮：回憶殺！
  7. 風水師警告成真！　蘿莉塔回家「一看客廳地板」傻眼：好兄弟來作客
  8. 40歲穆熙妍爆懷孕了！　「5月孕肚藏不住」仍擁細長鉛筆腿超羨慕
  9. 娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網
  10. 「Grace對謝忻還是充滿恨意」　她爆：阿翔犯錯仍未獲全然原諒！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366