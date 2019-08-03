昭宥跟長髮說拜拜！　鄰家女孩「耳下短髮」網讚：任何造型都能CARRY

記者古靜兒／綜合報導

南韓女團SISTAR出身的成員昭宥，一直以來造型變化不大，多數以長髮或波浪捲髮出現在眾人面前，她近日曬出自己耳下短髮的新造型，清新鄰家女孩的模樣，讓網友大呼超可愛。

▲昭宥一直以來都以長髮示人，新造型令網友大呼超可愛。（圖／翻攝自Twitter、Instagram／소유 SOYOU、soooo_you）

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昭宥自2010年出道至今將近9年，除了2013年發行正規專輯《Give It To Me》時的及肩中長髮令人驚艷之外，大多時候她都以及腰長髮的氣質女神造型示人。她8月2日在個人IG上PO出自己身穿粉紅T恤的自拍，並寫到：「NEW HAIR。」照片中的昭宥從氣質長髮女神變成耳下短髮女孩，PO文引起許多粉絲留言：「同樣是短髮，為什麼姐姐的就是這麼與眾不同呢」、「好久不見的短髮啊」、「姐姐連短髮都能CARRY！」

▲昭宥耳下短髮的新造型令網友大呼女神超可愛。（圖／翻攝自Instagram／soooo_you）

昭宥7月20日在IG上曬出了自己在錄音的短片，也於8月1日通過官方推特發文，公佈自己即將推出合作新單曲《Bangkok》，她如今PO出剪掉一襲青絲的新造型，也引起許多粉絲在留言處揣測，女神是否正在為Solo回歸做準備。

▲昭宥新造型引起粉絲揣測女神是否在為Solo回歸做準備。（圖／翻攝自Twitter／소유 SOYOU）