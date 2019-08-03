小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

記者劉宜庭／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）前陣子為了拍戲，大動作剃掉20年長髮，後來一度接回長髮，近來趁著暑假空檔，暫時讓頭皮休息，拆下接髮後，又將長到脖子的真髮修剪，全新造型出爐後，清新短髮模樣大獲網友好評，意外掀起外界熱議。

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▲小嫻先前為戲剪去20年長髮。（圖／翻攝自小嫻Instagram）



▲小嫻先前以接髮方式變回長髮。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

儘管工作忙錄，小嫻仍不時會透過社群網站，和粉絲分享生活點滴，1日起更陸續曬出一系列美照，展現最新短髮造型。畫面中，她穿著短版運動背心，搭配緊身黑褲入鏡，格外引人注意的是，這次的短髮，有別於以往流露男人味的平頭，而是留到耳下1公分的位置，搭配精緻妝容，整個人散發出優雅氣質和少女感。

▲小嫻剪短髮。（圖／翻攝自小嫻臉書）



同時，小嫻也開心預告，將在10日出席活動時，宣布一件重要的事情，「要宣布新的身分哦！好興奮喔。」她也透露，這次的新造型，正是為了這個新身分特地打造的。

▲小嫻發現自己眼睛顏色似乎變淺了。（圖／翻攝自小嫻臉書）

此外，小嫻剪完頭髮後，也意外發現，自己眼睛的顏色似乎有些變淡了，忍不住笑說，「平常不戴美瞳隱形眼鏡，剪個短髮竟意外get。」一系列美照PO網後，新造型立刻大獲好評，引來大票網友紛紛留言狂讚，「俏麗有型的短髮女孩」、「短髮的你很有日本動漫女生的感覺」、「這造型好讚喔」、「這髮型好適合妳」，在網路上掀起熱烈討論。