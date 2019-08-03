她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊皓如錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

記者潘慧中／綜合報導

蕾菈（Lyla）因長相神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」的封號，她最近上《綜藝大熱門》和楊皓如PK被搭訕的次數，卻被爆料當天出外景時，看到對方主動上前打招呼，她竟臭臉反問：「我們以前有見過嗎？」對此，吳宗憲也出面點出她的不對：「犯了2個錯誤。」

▲▼蕾菈因神似鄧紫棋、並和反骨男孩合拍短片，在網路上走紅。（圖／翻攝自Facebook／蕾菈Lyla）

請繼續往下閱讀...

楊皓如一開場就連嗆蕾菈：「我覺得現在年輕人除了年輕以外，就不討人喜歡啊」、「還以為自己了不起。」她解釋之所以這麼說，是因為日前一起到夜店拍攝時，先行拍完的她想說過去跟對方打聲招呼：「嗨～蕾菈～妳本人好瘦喔！」對方卻回了一句話：「我們以前有見過嗎？」

▲▼楊皓如錄影走心嗆爆蕾菈。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼楊皓如錄影走心嗆爆蕾菈。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼楊皓如錄影走心嗆爆蕾菈。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲楊皓如開嗆蕾菈！（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

不只這樣，蕾菈接著問身旁的工作人員：「那等一下進去我可以點酒喝嗎？」不但製作單位說可以，楊皓如也說：「可以，因為我剛剛也點了一杯。」沒想到，她又當著對方的面說：「難怪這位大姊這麼熱情。」讓對方似乎有點走心地說：「走不久啦！」

▲▼楊皓如錄影走心嗆爆蕾菈。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼楊皓如錄影走心嗆爆蕾菈。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼楊皓如錄影走心嗆爆蕾菈。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲楊皓如解釋剛剛嗆蕾菈的背後原因。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

對此，蕾菈解釋當時正好心情不好，否則她其實很怕得罪前輩，而且她當下是跟楊皓如說：「姊姊妳好，我們好像沒有見過，很高興認識妳，結果被姊姊講成這樣！」但對方堅稱她臉超臭。

▲▼楊皓如錄影走心嗆爆蕾菈。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲吳宗憲表示蕾菈犯了2個錯誤。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

身為大前輩的吳宗憲出面緩頰，他表示蕾菈在這過程中犯了2個錯誤，首先叫姊姊就錯了，「那就叫犯了大錯！」楊皓如聽了更氣：「她不是說姊姊，她說大姊欸！」第2個錯誤就是「我們有見過嗎」這句話，他表示在演藝圈特別不能有這種疑問，「藝能界最重要就是見面要先裝熟。」

▲約從23：53分開始。（影／取自YouTube／綜藝大熱門）

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

推薦閱讀

野生林依晨現身台北咖啡廳！　偷拍路人…網歪樓：沒人認出妳嗎

野生林依晨現身台北咖啡廳！　偷拍路人…網歪樓：沒人認出妳嗎

華山看展想拍全家福　「巧遇女神」自願當攝影師…網：真的超大咖

華山看展想拍全家福　「巧遇女神」自願當攝影師…網：真的超大咖

Selina「唯一遺憾」：逼我崩潰好幾回！　慟祭離世5個月愛犬

Selina「唯一遺憾」：逼我崩潰好幾回！　慟祭離世5個月愛犬

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

瑤瑤吃鬆餅穿超辣！　細肩帶「正中間挖3個洞」滾出雪球…網：太誇張

瑤瑤吃鬆餅穿超辣！　細肩帶「正中間挖3個洞」滾出雪球…網：太誇張

慶祝周年！老公太省「一杯酒200多塊很貴」　小Call：我很難過

慶祝周年！老公太省「一杯酒200多塊很貴」　小Call：我很難過

丫頭認做過醫美！　「臉冒離奇特徵」自拍傻眼：好像哈利波特

丫頭認做過醫美！　「臉冒離奇特徵」自拍傻眼：好像哈利波特

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

2男星聯手性侵邵雨薇！埋下陰影「躺在那才知有多無助」

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

華山看展想拍全家福　「巧遇女神」自願當攝影師…網：真的超大咖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蕾菈, 楊皓如, 反骨男孩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「Grace對謝忻還是充滿恨意」　她爆：阿翔犯錯仍未獲全然原諒！
  2. 她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯
  3. 雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸
  4. 《玩命》凡妮莎寇比有夠正！　網友一搜心碎…女神早有小2歲4年男友
  5. 大陸8月最強限古令！《長安》、《陳情令》趕火車加更「提前大結局」
  6. 蔡依林辣穿低胸馬甲「拉鍊快繃開」　朦朧眼神＋超深溝…網暴動：好勾魂
  7. 與黃曉明相約減肥　《親愛的》楊紫站上體重計一看…嚇到癱坐在地！
  8. 潔哥婚紗領口太低！　一彎腰「D球滿到快掉出來」…網暴動：猛料欸
  9. 黃鐙輝結婚10年　怨老婆萁萁老愛把他當小弟使喚
  10. 單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366