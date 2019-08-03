她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

記者潘慧中／綜合報導

蕾菈（Lyla）因長相神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」的封號，她最近上《綜藝大熱門》和楊皓如PK被搭訕的次數，卻被爆料當天出外景時，看到對方主動上前打招呼，她竟臭臉反問：「我們以前有見過嗎？」對此，吳宗憲也出面點出她的不對：「犯了2個錯誤。」

▲▼蕾菈因神似鄧紫棋、並和反骨男孩合拍短片，在網路上走紅。（圖／翻攝自Facebook／蕾菈Lyla）



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楊皓如一開場就連嗆蕾菈：「我覺得現在年輕人除了年輕以外，就不討人喜歡啊」、「還以為自己了不起。」她解釋之所以這麼說，是因為日前一起到夜店拍攝時，先行拍完的她想說過去跟對方打聲招呼：「嗨～蕾菈～妳本人好瘦喔！」對方卻回了一句話：「我們以前有見過嗎？」

▲楊皓如開嗆蕾菈！（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



不只這樣，蕾菈接著問身旁的工作人員：「那等一下進去我可以點酒喝嗎？」不但製作單位說可以，楊皓如也說：「可以，因為我剛剛也點了一杯。」沒想到，她又當著對方的面說：「難怪這位大姊這麼熱情。」讓對方似乎有點走心地說：「走不久啦！」

▲楊皓如解釋剛剛嗆蕾菈的背後原因。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



對此，蕾菈解釋當時正好心情不好，否則她其實很怕得罪前輩，而且她當下是跟楊皓如說：「姊姊妳好，我們好像沒有見過，很高興認識妳，結果被姊姊講成這樣！」但對方堅稱她臉超臭。

▲吳宗憲表示蕾菈犯了2個錯誤。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



身為大前輩的吳宗憲出面緩頰，他表示蕾菈在這過程中犯了2個錯誤，首先叫姊姊就錯了，「那就叫犯了大錯！」楊皓如聽了更氣：「她不是說姊姊，她說大姊欸！」第2個錯誤就是「我們有見過嗎」這句話，他表示在演藝圈特別不能有這種疑問，「藝能界最重要就是見面要先裝熟。」

▲約從23：53分開始。（影／取自YouTube／綜藝大熱門）