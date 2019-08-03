記者張筱涵／綜合報導

謝忻和阿翔不倫戀爆出至今過了1個多月，Grace原諒老公說會一起度過，夫妻倆還一同出門散心，謝忻則就此神隱。自詡「神明代言人」的沈嶸3日突然透露這三角戀的最新進度。

▲命理師沈嶸自詡「神明代言人」。（圖／翻攝自沈嶸臉書）

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據《中國時報》報導，沈嶸透露Grace和阿翔的感情的確有恢復，但沒辦法跟過去一樣，因為女方並沒有全然原諒，即使可以做好「好老婆」、「賢內助」角色，但在感情上要恢復信任還是太難。她也分析了Grace對謝忻則是充滿恨意無法原諒，因為對方表面是哥們背後卻偷偷來，如此的雙面人行為很可怕。

▲阿翔曾和浩子一起開記者會道歉。（圖／資料照／記者季相儒攝）

另外，謝忻和阿翔2日傳出將在8月24日合體出席十方啟能中心在台中舉辦的公益活動合體，瓜哥被問到謝忻與阿翔是否會合體出席，僅透過經紀人表示：「活動會由民視統一處理！」而謝忻人在事件發生後，沉寂些許日子後，便飛往北印度、約旦等國家做志工，至於是否會出席8月24日的公益活動，經紀公司僅表示：「公司內部還沒討論過這問題！」

《ETtoday星光雲》記者詢問電視台內部也證實，有接獲瓜哥公司的電話，對於謝忻與阿翔因爆出不倫戀，瓜哥也語重心長透過經紀人向電視台說：「謝忻與阿翔每年知道有這場公益活動，都會義不容辭、排開萬難把工作挪開，且這個活動早在今年二月就已經曝光就已經接下來，卻沒想到爆出他們倆的事情，雖感到很難過，但也希望他們倆今年不要缺席十方啟能中心的公益活動！」

▲謝忻有可能在8月24日首次亮相。（圖／翻攝自謝忻臉書）