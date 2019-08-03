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娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

記者劉宜庭／綜合報導

AKIRA是日本國民天團「放浪兄弟」成員之一，與「第一名模」林志玲交往半年，小倆口就決定廝守終生，閃電於6月登記結婚，消息轟動全亞洲。事隔2個月，他再度迎來另外一件喜事，並親自拍攝影片用中文報喜，讓不少網友驚嘆，「中文說得好標準！」

▲林志玲與AKIRA。（圖／翻攝自AKIRA臉書）

▲▼林志玲與AKIRA。（圖／翻攝林志玲與AKIRA IG）

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▲林志玲6月閃電嫁給AKIRA，在演藝圈掀起轟動。（圖／翻攝自AKIRA臉書、林志玲Instagram）

畫面中，AKIRA近距離自拍，頂著中分長瀏海及帥臉入鏡，開心面對著鏡頭說，「大家好！我是AKIRA，你們好嗎？EXILE放浪兄弟的日本演唱會STAR OF WISH LIVE TOUR DVD 已經發行了！大家絕對不能錯過，希望能舉辦亞洲巡迴，跟大家見面！」最後，他還不忘向眾人揮揮手，露出親民笑容，迷倒大票粉絲。

▲AKIRA自拍影片說中文。（圖／翻攝自Facebook／EXILE AKIRA）

▲AKIRA自拍影片說中文。（圖／翻攝自Facebook／EXILE AKIRA）

▲AKIRA自拍影片說中文。（圖／翻攝自AKIRA臉書）

AKIRA升格當人夫不久，如今又宣布團體發行DVD，好消息不斷傳出，可說是事業、愛情兩得意。而他將影片PO網後，難得親口說中文的舉動，也立刻引發外界關注，不少網友紛紛留言狂讚，「好有誠意，還特地用中文宣傳」、「姊夫國語說的真好」、「我們日本女婿真的好用心太棒了」、「感覺得出來他很努力說中文」、「算是發音很準呢」，也有人好奇問，「是志玲姐姐教的中文嗎？」意外掀起一陣熱議。

 

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