雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

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雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《我們不能是朋友》虐翻

－－－－以下有雷－－－－

記者劉宜庭／綜合報導

電視劇《我們不能是朋友》題材挑戰道德尺度，開播以來話題不斷，最新一集中，劇情有了大進展，郭雪芙飾演的女主角「周惟惟」終於告別3年男友，以及2人過往的所有計畫，面對褚克桓（劉以豪 飾）的追求，卻仍然不為所動，超虐橋段讓劇迷崩潰不已。

▲郭雪芙《我們不能是朋友》看到孫其君摟劉品言。（圖／八大提供）

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▲《我們不能是朋友》最新一集劇情虐爆。（圖／八大提供）

第10集播出劇情中，周惟惟飛到上海，原想給男友黎皓一（孫其君 飾）一個驚喜，沒想到男方臉上完全沒有絲毫笑容，流露出不耐煩。更傻眼的是，她意外在行李箱內發現，男友沒事前商量，就擅自將房子增貸3000萬，準備前往理論時，卻又親睹男方在KTV摟著女老闆（劉品言 飾），當場心碎淚崩。

▲郭雪芙《我們不能是朋友》看到孫其君摟劉品言。（圖／八大提供）

▲周惟惟親睹男友摟女老闆。（圖／八大提供）

「我覺得我被你賣了，這麼重大的決定，是我們兩個人的房子欸，你怎麼可以不跟我商量？」周惟惟含淚怒問。然而，對質過程中，黎皓一卻不解周惟惟為何要生氣，認為自己所做的一切，都是為了2人的未來，「妳就不能相信我嗎？我可以讓妳待在家，當一個衣食無缺的貴婦，這樣不好嗎？」

周惟惟怒回：「我就是不要當那種什麼事都不知道，所有人生受你擺佈的白癡！」一番話，也點燃黎皓一怒火，他大聲回吼，「我要讓妳過好日子，妳說成擺佈？誰擺佈妳啊！」面對女友質疑自己和女老闆的關係，他則回答，「妳就不能當作這是我在為未來努力嗎？」最後，周惟惟將婚戒摘下，獨自飛回台北，並從2人的房子搬出，決心分手。

▲郭雪芙《我們不能是朋友》看到孫其君摟劉品言。（圖／八大提供）

▲郭雪芙《我們不能是朋友》看到孫其君摟劉品言。（圖／八大提供）

▲周惟惟、黎皓一大吵。（圖／八大提供）

然而，周惟惟恢復單身後，卻堅持和褚克桓維持好友關係，「現在的我想一個人。」另一方面，曾和褚克桓交往10年的舊愛高子媛（夏若妍 飾），也接受男方公司高層的意見，成為前男友公司的特助，頻頻介入男方工作業務，似乎仍然未放下這段感情。

本集最後一幕，黎皓一提著行李箱返台，似乎想挽回周惟惟，然而緊接著播出的預告中，女方直接攤牌，還不惜謊稱已經和褚克桓發生關係，「我愛上褚克桓了，我早就愛上他了，你不在家的時候，我們在家裡的每一個角落都睡過了。」黎皓一發現自己戴了綠帽，便衝去揍了褚克桓一頓。

▲《我們不能是朋友》。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《我們不能是朋友》。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲周惟惟向黎皓一攤牌。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《我們不能是朋友》。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲黎皓一找褚克桓算帳。（圖／翻攝自愛奇藝）

至於恐怖情人高子媛，在預告裡仍繼續糾纏前男友，「克桓，我想你。」讓男方崩潰拒絕，「你把這個愛交給別人好不好，你的愛我真的承擔不起。」一連串超虐劇情，在網上掀起高討論度，鄉民更在PTT開了「黑特區」飆罵，，「321爛透」、「這集讓整齣好看度直線下降」、「高子媛要亂多久」、「真的毀三觀的劇」、「討厭321跟子媛，自以為我們好的處理方式」，意外掀起一陣熱議。

▲《我們不能是朋友》。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲高子媛繼續糾纏。（圖／翻攝自愛奇藝）

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我們不能是朋友, 高子媛, 夏若妍, 郭雪芙, 周惟惟, 劉以豪, 褚克桓

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