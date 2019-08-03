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專訪／邢菲《班長殿下》合作《微微一笑》的他：帶來好的刺激！

記者林奕如／台北報導

邢菲這次新戲《班長殿下》變身成女學霸，和校草學渣（牛駿峰 飾）談戀愛，組成新CP。牛駿峰之前在《微微一笑很傾城》飾演于半珊（愚公），演技已備受肯定。她接受《ETtoday星光雲》專訪，提到牛駿峰滿臉笑，她誇讚：「牛老師特別好，而且戲也很好，跟他一起演戲，會給我很多指點和幫助，好的對手能給我帶來好的刺激。」

▲郉菲（右）與牛駿峰主演的網劇《班長殿下》受網友喜愛。（圖／WeTV 提供）

▲郉菲與牛駿峰主演《班長殿下》受網友喜愛。（圖／WeTV 提供）

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該劇擺脫男一完美人設，牛駿峰飾演外表帥、家境好，卻是學渣的麻煩人物，跟女學霸邢菲撞擊出愛情火花，兩人在戀愛中互相成長，其中還有一場男主角恐高，但為了跟戀人約會，就算害怕也硬頭皮坐上去，讓不少劇迷重回自己清澀初戀時，為了心中重要的人，不顧一切去挑戰的那份悸動。

▲郉菲（右）與牛駿峰主演的網劇《班長殿下》受網友喜愛。（圖／WeTV 提供）

▲郉菲劇中飾演女學霸，和校草學渣牛駿峰戀愛。（圖／WeTV 提供）

邢菲也能感同身受，為了「重要的事情」，去嘗試一切，她說：「自己有恐水症，為了完成重要的拍戲工作，還是鼓起勇氣去拍攝游泳戲。那場戲的水剛好深不見底，所以心裡會很恐懼，拍完那場戲我都哭了。」敬業的她，努力去挑戰呈現出最好的自己。

▲▼邢菲新劇《班長殿下》。（圖／翻攝自WeTV、《班長殿下》微博）

▲郉菲和牛駿峰激盪出不少火花。（圖／WeTV 提供）

從2017年出演網路劇《惡魔少爺別吻我》安初夏大受關注，《致我們暖暖的小時光》飾演氧氣少女司徒末，擄獲大票粉絲，星運大開的她，被封為「怪物新人」，這次主演《班長殿下》，儼然成為「校園最佳女主角」。她謙虛表示，成長滿多的，像《小時光》中，就加了一些自己的東西，替角色增加特色，「像一些小表情呀，這些都是我私下自己會做的。」

▲▼邢菲新劇《班長殿下》。（圖／翻攝自WeTV、《班長殿下》微博）

▲郉菲3部戲演校園劇，網友封「校園劇最佳女主角」。（圖／WeTV 提供）

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邢菲, 致我們暖暖的小時光, 林一, 末未CP, 班長殿下, 牛駿峰

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