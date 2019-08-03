與黃曉明相約減肥　《親愛的》楊紫站上體重計一看…嚇到癱坐在地！

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星楊紫童星出道，至今參演的戲劇作品將近50部，被封為「國民女兒」，近年更是憑藉著《歡樂頌》、《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》等劇人氣飆升，她近日參加《中餐廳3》，被迫在鏡頭前公開量體重，沒想到一看到結果，她瞬間崩潰，癱軟坐在原地，讓人笑翻。

▲楊紫看到自己的體重，嚇到癱坐在地上。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）

楊紫近來參加陸綜《中餐廳3》，與王俊凱、黃曉明等人一起到義大利經營餐廳，在2日晚間播出的節目中，她與黃曉明打賭要在21天內減掉10斤（約5KG），沒想到下秒黃曉明竟真的搬出體重計，要她站上去量體重以示公正，一開始她還非常抗拒站上去，最後在對方百般哄騙，加上幫忙擋住節目組不讓拍攝，她才拿著體重計到角落，放心地站上去。

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▲黃曉明花了許多心力才勸服楊紫站上體重計。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）

沒想到，在量過體重後，楊紫秒蹲在地，大呼「不可能，不可能！」隨後還直接癱軟坐下，嚇到說不出話來，直到黃曉明自告奮勇說也要量體重，她才回過神來偷偷把體重告訴了黃曉明，聽到對方安慰「這不算重」，才稍稍放寬心，表示在節目錄製結束後，一定要減重至少6斤（約3公斤）。

▲楊紫偷偷把自己體重告訴黃曉明。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）

雖然節目並未公布楊紫的真實體重，但不少網友透過節目中給出的線索猜測她極有可能是106斤（約53公斤）或96斤（約48公斤），隨後「楊紫體重多少」也登上了微博熱搜排行榜冠軍，瞬間掀起了不少熱議。

▲網友透過節目組的線索，推測楊紫的真實體重。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）