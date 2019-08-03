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蔡依林辣穿低胸馬甲「拉鍊快繃開」　朦朧眼神＋超深溝…網暴動：好勾魂

記者阮巧雯／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）出道20年，一路上不斷突破自我、再創巔峰，每次都讓外界驚呼她沒有極限。她近期幫時尚雜誌拍攝系列封面照，照片一如往常美出天際，但這次天后請來英國知名攝影師Damon Baker合作，絕世美照讓粉絲看得如癡如醉。

▲▼蔡依林與英國知名攝影師Damon Baker合作拍攝時尚雜誌封面（圖／翻攝自IG／jolin_cai）

▲▼蔡依林與英國知名攝影師Damon Baker合作拍攝時尚雜誌封面（圖／翻攝自IG／jolin_cai）

▲▼蔡依林與英國知名攝影師Damon Baker合作拍攝時尚雜誌封面（圖／翻攝自IG／jolin_cai）

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照片中，蔡依林一頭時尚短髮，身穿帥氣皮衣，妝容則走深邃煙燻妝，配上魅惑一笑，頗有DC電影小丑女哈利奎茵（Harley Quinn）的感覺，另一張更是身穿緊身馬甲，辣秀傲人雙峰，加上朦朧勾魂眼神，讓網友暴動：「太辣了」、「簡直勾魂索命啊」、「我可以」、「被辣醒」。

▲▼蔡依林與英國知名攝影師Damon Baker合作拍攝時尚雜誌封面（圖／翻攝自IG／jolin_cai）

▲蔡依林身穿緊身馬甲，傲人雙峰一覽無遺。（圖／翻攝自IG／jolin_cai）

但她配圖PO文只簡單標記時尚雜誌和攝影師帳號，而這攝影師來頭不小，是擁有百萬粉絲的英國知名攝影師Damon Baker。不少網友紛紛在底下留言：「你們竟然合作了！」而Damon本人也回應寫道：「喜歡我們一起拍攝的照片！」

▲▼英國知名攝影師Damon Baker替許多名人拍過照 。（圖／翻攝自IG／damon_baker）

▲英國知名攝影師Damon Baker替泰勒絲拍過照。（圖／翻攝自IG／damon_baker）    

Damon Baker現年27歲，在社群媒體上擁有100萬廣大追蹤者，年僅17歲就高中輟學離開家鄉，隻身前往紐約追夢。他年紀輕輕就在時尚圈闖下高知名度，更替許多名人拍過照，像是泰勒絲（Taylor Swift）、「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）、小賈斯汀超模老婆海莉（Hailey Bieber）等人，可見天后蔡依林知名度夠響亮，才能請到如此重量級攝影師。

▲▼英國知名攝影師Damon Baker替許多名人拍過照 。（圖／翻攝自IG／damon_baker）

▲▼Damon Baker也替克蘿伊（上）和海莉（下）拍過照。（圖／翻攝自IG／damon_baker）

▲▼英國知名攝影師Damon Baker替許多名人拍過照 。（圖／翻攝自IG／damon_baker）

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