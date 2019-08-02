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花7年拍攝2少女！《未來無恙》媒體流淚狂推：真誠勇敢的紀錄片

記者林映妤／台北報導

資深紀錄片導演賀照緹執導的《未來無恙》榮獲今年台北電影獎媒體推薦獎，該片用了7年時間拍攝製作，記錄2名少女輝珍與沛穎青春時期的成長與蛻變。從台北電影節放映後，就讓許多觀眾落淚感動，更獲得媒體和觀眾的一致口碑推薦：「真誠勇敢的紀錄片」、「看見她們即使滿身傷痕，仍奮力突破生命困境的動人力量」。

▲▼導演賀照緹執導紀錄片《未來無恙》。（圖／牽猴子提供）

▲賀照緹執導紀錄片《未來無恙》描述2位少女7年來的故事。（圖／牽猴子提供）

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《未來無恙》是一個關於心碎和遺棄的故事，也是一個愛與勇氣的故事，更是導演賀照緹最溫柔深情之作。賀照緹在預告開頭就說：「關於青春的滄海桑田，沒有人比她們更懂。」因為透過鏡頭，我們看到了2位生活在偏鄉的少女，面對各自家庭和所遭遇的問題。

一位是勇敢的想要保護家人，不管發生什麼事情，她第一個想到的都是要保護家人；而另外一位少女，則是透過追求愛情，來彌補心裡的空洞。

▲▼導演賀照緹執導紀錄片《未來無恙》。（圖／牽猴子提供）

▲紀錄片《未來無恙》被攝者小珍與媽媽相擁。（圖／牽猴子提供）

回想拍攝7年的《未來無恙》，賀照緹說：「我不是先有動機才去記錄她們，而是在記錄的過程中，有了越來越強的動機。青春是動人的，青春也幼小脆弱得以至於殘酷，需要成為一個勇者，才能生出面對殘酷的力量。我不知不覺在她們成長的路上，成為一個紀錄者，以及陪伴者。」

導演認為，安置結束後，真正的考驗才開始。全台有4885位兒少因為各種因素接受安置，其中三成在寄養家庭，七成在安置機構，離開安置機構之後，如果找不到更合適的去處，孩子便會回到原先造成傷害的居所。

「這方面的安全網，是很需要修補的部分。我希望透過《未來無恙》，能讓更多人知道，台灣在各個角落還有這樣的事情隨時在發生，也讓更多的機關、團體和人都能夠關注，也期待觀眾因為她們的勇氣，而得到力量。」《未來無恙》8月30日上映。

▲▼導演賀照緹執導紀錄片《未來無恙》。（圖／牽猴子提供）

▲導演賀照緹（中）與被攝者小珍（右）。（圖／牽猴子提供）

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