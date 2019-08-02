水行俠冰塊盒腹肌「全擠一起」　遭虧崩壞…高EQ回應！

記者傅家妤／綜合報導

男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）因演出電影《水行俠》走紅全球，壯碩的身材以及濃密的大鬍子也成為了他的招牌標誌，不過近來他先前到義大利度假，被拍到上身全裸的畫面，六大塊冰塊盒腹肌早已消失不見，胖出了啤酒肚，近來他被問及此事時，幽默回應被眾人推爆。

▲水行俠壯碩的身材以及濃密的大鬍子的形象深入人心。（圖／翻攝自IG／jason Momoa）

傑森摩莫亞先前到義大利度假，被狗仔隊拍到在泳池邊休息的畫面，僅穿著一件短褲的他，露出壯碩的上半身，但過去在拍攝《水行俠》時的腹肌早已消失不見，坐下時還擠出些許贅肉。照片曝光後，就引起了不少網友熱議，笑虧他身材大走鐘。

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▲與過去相比，傑森摩莫亞近來似乎變胖了。（圖／翻攝自IG／jason Momoa、達志影像）

對此，傑森摩莫亞近來被八卦媒體《TMZ》捕獲現身機場，當被問及身材變胖一事時，他頓了一下隨後低頭看了一下，同時用手摸了摸圓肚笑言：「還好吧。」隨後記者追問「被別人用中年發福（Dad bod）形容，是否會感到被冒犯？」他非常大方地表示「完全不會！」還開玩笑表示要讓大家看真正的「自己爸爸的身材」，笑翻眾人。

▲傑森摩莫亞被虧「dadbod」。（圖／達志影像）

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▼傑森摩莫亞回應變胖。（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒。）