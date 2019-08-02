蔡桃貴來了！送蛋糕慶父親節　「ㄅㄅ」萌爆奶音破好萊塢這紀錄

記者林映妤／台北報導

《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》除找來百萬網紅始祖蔡阿嘎擔任主角「銳德」的中文配音外，客串配音名單一字排開也是噱頭十足！有理科太太一家與插畫家Duncan，本週還加碼公布二伯與蔡桃貴配音花絮，桃貴萌喊「ㄅㄅ」影片推出後短短48小時突破75萬點閱大關！

電影2日舉辦中文配音記者會，蔡阿嘎獻出出道12年來首次大型公開活動處女秀，二伯也特別抱著全台人氣最高的萌娃蔡桃貴驚喜現身！這是蔡阿嘎一家首次公開合體亮相，除為《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》增添話題，也讓蔡阿嘎提前度過一個難忘的父親節！

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▲▼《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》蔡阿嘎、蔡桃貴、二伯首次合體公開亮相。（圖／索尼影業提供）





本次獨挑大樑挑戰動畫配音工作的蔡阿嘎，在談到錄製過程中所遇到最困難的挑戰時，不改自己一貫搞笑作風，超有自信的跟現場的觀眾分享著：「過程基本上都非常順利，而且聲音導演一直稱讚我的聲音很好聽，跟大家平常所熟知的蔡阿嘎很不一樣，非常符合我長久以來建立的偶像形象！」

不過他萬萬想不到的是，自己的風采竟在兒子蔡桃貴客串獻聲那天全部被搶光！「原本以為蔡桃貴會蠻失控，我跟二伯都做好了要在錄音室長期抗戰的準備，沒想到他進去10分鐘就錄完了……根本來拆我台的！」不過身為爸爸的他，在重要關頭也沒有忘了思考兒子的未來：「這可能也代表他很有這方面的天分，期待電影出第3集時可以再回鍋演出！」

▲▼《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》蔡桃貴是亞洲最年輕配音員。（圖／索尼影業提供）





蔡桃貴為《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》配音時僅11個月大，創下全亞洲最年輕配音員的紀錄，他化身為「鳥寶寶」的可愛呆萌花絮影片上線後，立刻引起全台貴粉騷動！

蔡阿嘎驕傲表示：「以前從來沒有想過會有這樣的機會，可以讓一家人同時出現在同一部電影中，這次配音真的是一件非常難得的事情！」但感性不過3秒，他立刻豪氣地轉頭向兒子喊話：「這次票房就交給你扛了，不多也不少，蔡桃貴負責8000萬就好！」

▲《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》蔡桃貴萌樣搶老爸風采。（圖／索尼影業提供）



作為現場迷你嘉賓的蔡桃貴，除與媽媽二伯現身出席記者會力挺老爸外，也精心準備了本次在劇中所飾演的「鳥寶寶」蛋糕，提前替老爸蔡阿嘎慶祝父親節。二伯與桃貴母子倆的精心安排讓蔡阿嘎感動不已，更難掩興奮之情：「希望能讓蔡桃貴在長大後能跟自己的朋友驕傲地炫耀道：『我11個月大的時候就進軍好萊塢！』」



《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》8月14日中英文版同步上映。