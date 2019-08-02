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貝克漢「14歲小兒子」克魯茲爆戀情！　背後抱棕髮妹甜蜜眼神放閃

記者蕭采薇／綜合報導

英國「足球金童」大衛貝克漢（David Beckham）和老婆維多利亞（Victoria Beckham）生下三子一女，年紀較長的三個兒子不僅都是高顏值帥哥，感情世界也相當精彩。年僅14歲的么兒克魯茲（Cruz Beckham）近來也爆出戀情。

▲▼貝克漢14歲么兒克魯茲（Cruz Beckham）爆出戀情。（圖／翻攝自IG）

▲貝克漢家族好基因，三個兒子都是高顏值帥哥。（圖／翻攝自IG）

20歲的大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）接連繼與22歲女星克蘿伊摩茲（Chloe Grace Moretz）分分合合後，目前與模特兒女友漢娜（Hana Cross）戀情打的火熱，穩定交往中。16歲的二兒子羅密歐（Romeo Beckham）今年三月則被爆出與15歲的《怪奇物語》童星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）的戀情。

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▲▼貝克漢14歲么兒克魯茲（Cruz Beckham）爆出戀情。（圖／翻攝自IG）

▲貝克漢家三個兒子都爆出戀情。（圖／翻攝自IG）

14歲的么弟克魯茲不讓哥哥們專美於前，近來他與一名棕髮女孩甜蜜約會照也在IG傳開來。照片中臉蛋甜美、擁有一頭棕色長髮的女孩坐在草地上，整個人靠在克魯茲懷中，露出甜蜜的微笑，克魯茲同時也深情望著女孩，充滿青澀的戀愛氛圍。

▲▼貝克漢14歲么兒克魯茲（Cruz Beckham）爆出戀情。（圖／翻攝自IG）

▲貝克漢14歲么兒克魯茲爆出戀情，擁棕髮妹放閃。（圖／翻攝自IG）

據悉這名女孩名叫Eva Weintraub，如此之外並沒有更進一步的消息。照片曝光後不少人稱讚兩人登對：「他們看起來太美了！」也有人開玩笑說：「我的14歲怎麼跟貝克漢家的14歲感覺不太一樣。」事實上，克魯茲遺傳到媽媽的好歌喉，年紀輕輕就有朝歌手發展的計畫，頗有乃母之風。

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貝克漢, David Beckham, 克魯茲, Cruz Beckham

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