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金鍾國主持節目《The Call》夢幻組合成真！2歌手只用6分鐘震撼全場

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不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

我又來幫我男友（不好意思，我正在單方面地跟他談戀愛，不是所有粉絲都那樣嗎？哈哈）刷存在感了～ 今天要說的是歌手河東均（하동균）最近參與的音樂節目和當中所唱的曲子。

▲河東均參加《The Call》。（圖／翻攝自Mnet 너목보 더콜官方臉書）

▲河東均參加《The Call》。（圖／翻攝自Mnet 너목보 더콜官方臉書）

「假想」是很多戀愛節目的方程式，可你有沒有想過這個「假想」也能被添加於音樂節目呢？綜藝節目《더 콜 The Call 》就是以這個概念為出發點，連繫不同歌手，再給予兩週時間，讓成功組隊的歌手合作推出新曲，第一季集合了許多唱將級歌手，包括輝星、Ailee、Gummy、金範洙、金鐘國等人，讓人耳目一新。

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而今年推出的第二季，也同樣找來了意想不到的歌手（我的oppa出演就是那個意想不到！）— 除了以上提及的河東均、金鍾國（本季擔任主持），還有韶宥、N.Flying、Noel，甚至Lyn也來了。陣容之大也是為什麼我oppa、黃致列（第一季他也參與了）和Lyn在節目播出時都登上了實時熱搜。

▲韶宥、金鍾國、Cheetah、Tiger JK參加《The Call》第二季。（圖／翻攝自Mnet 너목보 더콜官方臉書）

▲韶宥、金鍾國、Cheetah、Tiger JK參加《The Call》第二季。（圖／翻攝自Mnet 너목보 더콜官方臉書）

每一次合作的舞台到最後都會有觀眾票選的「最佳組合」，而這次的合作舞台中獲得這個頭銜的就是歸於尹鍾信家庭（歌手分為四組，每組以固定班底的名字命名為「xx家庭」）的東均oppa和金弼。這次沒有嶄新的創作，而是表演了重新編排、在2002年推出，由南韓資深女歌手 — 楊姬銀（양희은）演唱的歌曲《那孤獨的愛情（사랑 그 쓸쓸함에 대하여） 》。

由於我對音樂沒有很深的研究，僅限於簡單的感觸感覺，所以若是用詞不當，或不專業，請大家多多包涵。對我來說，這首歌讓我置身於國外入夜後的街頭，手風琴和吉他的伴奏之下，在燈光昏暗、了無人煙的大街上獨自散步。沒有人在左右側陪伴，他倆的歌聲傾入我心。

兩人把歌詞分得剛好，你來我往，到了合唱的階段，前者有金弼響亮的音色，東均oppa溫暖和聲；到了下一段則換成東均oppa渾厚嗓音的演繹，輪到金弼音量降低地配合。不用多長時間，就會被兩人默契般合作給偷走了耳朵與雙眼。我想，「聲入人心」的感覺就是如此吧。

這首不是舞曲，沒有高昂激勵，也沒有漫步舞台，只有兩位音色優秀的歌手、兩支直聳聳的麥克風，以及響徹雲霄、細膩入耳的醉人嗓音。看了他們的表演後感到的不只是敬佩，還有說不出的傷感及那化成感動的驕傲。

▲河東均、金弼參加《The Call》。（圖／翻攝自Mnet 너목보 더콜官方臉書）

▲河東均、金弼合唱。（圖／翻攝自Mnet 너목보 더콜官方臉書）

舞台上的兩人有的是默契，感覺得到「視英雄為英雄」的相惜相愛，可是那兩週創作期，兩人第一次碰面時只有尷尬。合作的第一宗旨就是需要對話，可是兩人在車上只有沈默。或許因為相互不熟悉（還有東均oppa好像比較被動），只看見金弼一直在尋找共同話題，直到他們開始聊起了關於「失戀」的事。

沒想到我可以在綜藝節目裡偷窺東均oppa的私生活（大笑，他太少出現在螢光幕前啦），他竟然被前女友稱為「最差勁的男友」（話說她不要他，可以給我嗎？想太多ing）。也有次前女友問他如果自己結婚的話，oppa會不會祝福，而東均oppa就回說「當然會啊」。結果10分鐘過後前女友氣憤回說，「那應該不可能吧！」

東均oppa真的是太奇特了啦，因為連金弼也說分手了很難做朋友，還說要祝福對方，簡直玩笑啊！我覺得他真的是悲觀主義者，一切都是最壞的打算，就算要忍痛送祝福也要逼出口呀，哈哈。

他們的關係也因為這個有點搞笑的話題而拉近了，所以才能促成這個成功的舞台。大韓民國Vocalist（主唱）中的偶像，也是卡拉OK裡男人們的大統領、冷美男先生河東均，加上擁有扣人心弦、越聽越著迷的魔性嗓音主人公金弼，這個組合是我從來沒想過會合作，卻意外得到的禮物般合體了。說畢，大家自己聽聽，沈溺於他倆無可挑剔的夢幻舞台吧～

恭喜金弼的華麗回歸，也感謝我男友（都說不是了，再說就要看醫生了！）帶著悲觀主義（咦？）回饋電視機前的粉絲！當然，恭喜你們當選「最佳組合」！축하합니다！

本來出自外稿作家：yeonhee
不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。請鎖定粉絲團【Yeonhee's Film Diary】►看更多yeonhee專欄文章

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the Call, 河東均, 金弼, 日韓風

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