亞莉安娜「鏡頭前」真的親下去！　連勾兩師弟曖昧三角戀

記者蕭采薇／綜合報導

流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）人氣居高不下，日前不僅帶著全新專輯入圍2019年MTV音樂錄影帶大獎十項提名，同時間也跨足時尚界擔任知名品牌代言人。2日中午她突然無預警的在網路發佈全新單曲《Boyfriend》，在MV中與兩個師弟大搞曖昧。

▲亞莉安娜與兩位師弟麥可及查爾斯在《Boyfriend》MV大搞曖昧。（圖／環球提供）

亞莉安娜完全是啟動工作狂模式，一刻也閒不下來。目前正在進行世界巡迴演唱會的亞莉安娜更是在世界巡迴中的空檔抽空拍攝MV，工作當天僅僅睡了一個小時完成這支超吸睛的作品。

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▲亞莉安娜突襲發行新單曲《Boyfriend》。（圖／環球提供）

在MV中亞莉安娜與兩位師弟麥可及查爾斯扮演互相曖昧中的情侶三角關係，三人在感情世界的互動頗具興味。劇情最後亞莉安娜甚至還與師弟大玩親親，性感指數瞬間爆表。

▲亞莉安娜與師弟真的親下去。（圖／環球提供）

亞莉安娜這首全新單曲《Boyfriend》歌詞中主要講述愛、信任及在感情中害怕承諾的現象，首度攜手師弟團Social House共同合作，完美聲線搭配讓這首單曲添加不同的色彩。

▲亞莉安娜突襲發行新單曲《Boyfriend》。（圖／環球提供）

除了樂壇成績亮眼，亞莉安娜還打入時尚界成為知名品牌代言人，除此之外更是被評選為Instagram Rich List 2019第二名，並且帶著最新專輯入圍2019年MTV音樂錄影帶大獎十項提名，和同為天后的泰勒絲（Taylor Swift）並列第一，成為本次入圍最多的西洋歌手。