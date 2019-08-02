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呂文婉遇惡鬼抓交替險喪命！　選錯時間退房…老師找出關鍵點：「凌晨Ｏ點」最陰

記者阮巧雯／綜合報導

鬼月已到、鬼門大開，名嘴呂文婉就在節目分享撞鬼經驗，她在2018年9、10月到台南出差，但當天找不到下榻飯店，只好坐車前往高雄過夜。她到房間後，把窗簾全拉上準備休息，但奇怪的是，窗簾怎麼都拉不緊，依然有一道縫隙在，更一直覺得，有人透過窗簾縫盯著自己看，但最後也迷迷糊糊地睡著了。

▲▼呂文婉遭抓替險喪命（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼呂文婉表示，窗簾除了拉不緊還一直感覺被盯著看。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼呂文婉遭抓替險喪命（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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呂文婉到了凌晨5點，整理好準備離開前往高鐵站北上，離開前，把插在電源總開關的房卡抽起，發現另一張卡忘記拿，正準備往房內走時，啪的一聲！燈突然全滅了！她不知道是心理因素還是被嚇到，覺得窗邊有好多人非常熱鬧，當下立刻往外衝出房間。

▲▼呂文婉遭抓替險喪命（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲呂文婉更說道，當衝出房門時一直感到陣陣陰風。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

呂文婉隔天不但錄影時講話一直鬼打牆，第二天甚至連床都下不了，見事態嚴重，第三天直奔大廟拜拜。她見到廟裡住持時，驚見自己兩隻手腕上有「對稱黑印」！但住持叫她靜坐10分鐘後，黑印居然消失了，可是住持卻什麼也不願多講，只叫她回家休息。

▲▼呂文婉遭抓替險喪命（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲呂文婉表示，靜坐後，手腕上黑印居然消失了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

她事後與其他精通這方面的老師聊天得知，是遇到「惡鬼抓交替」，老師們說道，清晨5點是「陰陽交替之時」，最陰！而她偏偏在那個時間點抽了門卡，又被嚇到，魂魄跑掉惡鬼剛好趁虛而入，還好她有到大廟拜拜，要是再拖，可能小命不保。

▲▼呂文婉遭抓替險喪命（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼呂文婉遭抓替險喪命（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼呂文婉遭抓替險喪命（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲老師告訴呂文婉，凌晨5點最陰。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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