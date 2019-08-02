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S.H.E成軍18周年慶祝有譜了？Ella親曝「老東家」是進度關鍵

記者翁子涵／台北報導

Ella陳嘉樺、畢書盡、鬼鬼、彭佳慧今晚在購物平台嘉年華演唱會接力演出，擔任開場嘉賓的Ella，一連演唱《囉哩吧唆》、《遇見》、《你給我聽好》、《都幾歲了》，瞬間炒熱現場氣氛，被問到S.H.E成軍將18週年，會否有慶祝計畫？她低調表示：「不是保密階段，就先這樣，不要只問我，可以先問一下老東家。」

▲Ella擔任購物平台嘉年華演唱嘉賓。（圖／記者翁子涵攝）

▲Ella擔任購物平台嘉年華演唱嘉賓。（圖／記者翁子涵攝）

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她笑曝自己是網購狂，每天都在網購且什麼都買，兒子勁寶出生後，更是常買小孩用品、繪本等，至於「血拼」會否被老公解孵念？Ella霸氣說：「我花的都是自己的錢，他也不需要念我」。

父親節將至，打算準備什麼禮物送老公？Ella先是打趣說：「啊隨便啦！」接著表示老公每天都會帶兒子去游泳，「千篇一律都是那條泳褲，而且還有點縮水了，應該是他變胖了，我就覺得應該幫他換一條」，但前天發現老公已經新買一條，只好作罷，七夕當天也將在工作中度過。

▲鬼鬼透露父親節將包紅包給爸爸。（圖／記者翁子涵攝）

▲鬼鬼透露父親節將包紅包給爸爸。（圖／記者翁子涵攝）

將在30歲生日推出新單曲《啦咪啦咪》的鬼鬼，被問人生新階段，她笑說：「希望大家支持我的單曲，這首歌含義很重要，希望大家可以愛我，也希望可以舉辦小型粉絲見面會」，而父親節將至，她透露包紅包是最實際的，「小時候有送過打火機、褲子，但我發現我爸都不穿，所以我會送爸爸厚厚的紅包」。

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